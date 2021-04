Jučer smo pisali o stanu u centru Zagreba od 14 kvadrata koji se prodaje za 4000 eura po kvadratu. Pronašli smo i manji. U centru Zadra. Ima 12 kvadrata i cijena mu je 55.000 eura (preko 415.000 kuna).

Oglas je skupio do sada preko 1100 pregleda.

Kontaktirali smo agenciju za prodaju nekretnina koja je i stavila ovaj oglas na njuškalo.

Na pitanje kako je definirana tolika cijena nekretnine dobili smo odgovor:

- Cijenu je odredila vlasnica nekretnine te je i ona sama svjesna da je cijena pregovaračka i da je podložna korekciji.

- Cjenovno odskače ili ne odskače, ovisi kako gledate na to. To je sami centar Zadra odnosno Kalelarga, a od toga nema većeg centra u Zadru. Prvi kat je i pogodno je za poslovni prostor tipa odvjetnički ured, tako da nije isključivo prodaja garsonijere kao takve u smislu stambenog prostora gdje ćeš sjesti i gledati televiziju, nego ima i druge potencijale. Priča je malo dublja od same cijene po kvadratu - rekao je agent.

- Stan se sastoji od hodnika, kupaone s wc-om i sobe / dnevna soba. Idealno za turistički najam s mogućnošću dobrih prihoda ili prenamjena u ured - poslovni prostor. Prodaje se kompletno namješteno. Uredno vlasništvo - istaknuto je u oglasu.