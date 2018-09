Sjede skupa pokraj mora: Nosi fotografiju mrtve žene na plažu

Supružnici Giuseppe i Ida Giordano bili su u braku 50 godina. Upoznali su se kad im je bilo tek 15 i od tada su bili nerazdvojni. Ida je umrla 2011. godine samo godinu dana nakon što joj je dijagnosticiran rak.

Giuseppe Giordano postao je poznat nakon što je vlasnik lokalnog restorana Giorgio Moffa na društvenim mrežama objavio njegovu fotografiju kako sjedi sam na plaži sa uokvirenom fotografijom žene kraj sebe.

Foto: screenshot/Youtube

- Kad sam ga vidio, bio sam siguran da u njegovom životu postoji velika ljubavna priča. Muškarci poput njega više ne postoje - kazao je Moffa za Daily Mail.

'Ona je meni bila i ostala sve'

- Nosim fotografiju moje Ide jer je tako osjećam u životu i ne osjećam se tako usamljen. Volim otići na more svaki dan jer mi to vraća sve uspomene. Vrlo sam iznenađen ljubavlju i divljenjem ljudi zbog moje priče. Nisam htio nadahnuti nikoga, samo nisam htio ostati sam. Moja supruga je meni bila i ostala sve - kazao je Giordano koji smatra da mlađe generacije ne drže do ljubavi kao što je njegova generacija

- Ja pripadam onoj generaciji kojoj su ljubav i osjećaji značili sve - istaknuo je.

Foto: screenshot/Youtube

Giuseppe i Ida zaljubili su se sa 15 godina, a upoznali su se preko zajedničkog prijatelja. Pet godina kasnije rodilo se njihovo prvo dijete, dječak Mario. U to vrijeme u svom rodnom gradu izazvali su skandal jer se nisu vjenčali prije rođenja djeteta. Vjenčali su se, međutim, godinu dana kasnije. U braku su dobili još dvoje djece. Živjeli su u Milanu, pa u Rimu a Giuseppe je radio kao radio inženjer.

Otkad je njegova žena umrla Giuseppe posjećuje tu plažu jer je to bilo mjesto gdje su on i voljena Ida išli dok su bili mladi. Kaže da taj ritual nekako 'drži' i njegovu Idu dalje na životu.