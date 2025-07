Skandal na Spotifyju: Novi bend koji rastura generira umjetna inteligencija? Fanovi su ljuti

Pjesme poput "Dust on the Wind", "Drift Beyond the Flame" i "End the Pain" pripadaju novom popularnom bendu The Velvet Sundown, koji je doslovno eksplodirao na Spotifyju s više od 470.000 mjesečnih slušatelja. Postoji samo jedan problem. Čini se da bend zapravo ne postoji, a glazba je, po svemu sudeći, stvorena pomoću umjetne inteligencije.

Prema pisanju portala TechRadar, iako se bend na Spotifyju vodi kao "Provjereni izvođač" (Verified Artist), njegova biografija sadrži nevjerojatnu količinu neodređenih fraza, poput: "Postoji nešto prilično očaravajuće u vezi s The Velvet Sundown. Ne samo da ih slušate, vi uranjate u njih".

Tko se krije iza benda?

U biografiji su navedeni i članovi benda: pjevač i svirač melotrona Gabe Farrow, gitarist Lennie West, Milo Raines, koji "stvara teksturirane zvukove sintesajzera", te bubnjar "slobodnog duha" Orion "Rio" Del Mar. Međutim, nikakvo istraživanje, kako novinara tako i glazbenih medija, nije uspjelo potvrditi da ijedna od ovih osoba zaista postoji.

Sama glazba zvuči kao mješavina različitih melodičnih rock bendova s utjecajem countryja, poput The Eagles, JJ Calea i The Allman Brothers. U njihovom zvuku može se prepoznati i utjecaj teksaškog benda Khruangbin.

The Velvet Sundown već ima jedan objavljen album, "Dust and Silence", koji je dostupan za slušanje, a drugi, "Paper Sun Rebellion", najavljen je za skoro izdanje. Ipak, znakovi koji upućuju na umjetnu inteligenciju vidljivi su posvuda.

Tragovi koji upućuju na AI

Primjerice, naslovnice oba albuma izgledaju kao dvije verzije istog AI-generiranog dizajna. Obje prikazuju nadrealne scene lebdećeg oka i stepeništa u pustinjskom krajoliku s planinama u pozadini. Izgleda točno onako kako AI generira više verzija iste slike kako biste odabrali najbolju.

Zatim, tu su i fotografije benda. Na njihovom Instagram profilu mogu se vidjeti slike koje očito izgledaju kao da ih je stvorio neki AI generator slika.

S obzirom na dostupnost moćnih alata za stvaranje glazbe pomoću umjetne inteligencije, poput Suno AI, vrlo je vjerojatno da je specifična mješavina laganog, komercijalnog rocka u kojem se The Velvet Sundown specijalizirao također stvorena umjetnom inteligencijom. Još jedan jasan pokazatelj je činjenica da pjevačev glas zvuči malo drugačije na svakoj pjesmi, a glazba ima generičku, pomalo bezdušnu kvalitetu, iako je ugodna i nenametljiva za pozadinsko slušanje. Ne postoji ništa što bi povezalo pjesme i uvjerilo slušatelja da ih sviraju isti ljudi.

U vrijeme kada streaming servisi ostvaruju ogromne profite, a umjetnici koji nisu u samom vrhu po broju slušanja jedva spajaju kraj s krajem, činjenica da jedan AI bend privlači pažnju slušatelja i otima prostor stvarnim ljudima izaziva podijeljene reakcije. Situaciju dodatno komplicira činjenica da Spotify od 2024. godine više ne isplaćuje zaradu za pjesme koje ne dosegnu 1000 preslušavanja godišnje, što pogađa, prema nekim procjenama, čak 86% glazbe na platformi.

Mnogi su, razumljivo, nezadovoljni što bend koji je očito u potpunosti generiran umjetnom inteligencijom dobiva toliku podršku i vidljivost, a da pritom nije označen kao AI.

"Upravo sam ih potražio, a u opisu na Spotifyju se nigdje ne spominje da su AI. Iskreno, zbog ovoga razmišljam o otkazivanju svoje pretplate na Spotifyju", izjavio je korisnik Reddita.

"Da, takvi su ljudi danas; sve same prevare i podrška lažnjacima. Milli Vanilli su se pojavili desetljećima prerano!", komentirao je drugi korisnik.

Ipak, postoje i oni kojima se glazba sviđa, bez obzira na njezino porijeklo.

"Neću lagati, pjesme su im vrhunske", napisao je jedan korisnik.

Pojavila se i jedna zanimljiva teorija: ako se radi o stvarnom bendu, ovo bi mogla biti izuzetno pametna marketinška kampanja. Stvaranje kontroverze predstavljanjem kao lažni AI bend bio bi sjajan način da se privuče pažnja javnosti.