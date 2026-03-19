VIDEO U smeću iskopala crveni tepih s Oscara pa izazvala histeriju: Svi pohrlili po komad

VIDEO U smeću iskopala crveni tepih s Oscara pa izazvala histeriju: Svi pohrlili po komad
Njezina snimka na TikToku brzo je prikupila više od osam milijuna pregleda, što je potaknulo i druge da pohrle na lokaciju u potrazi za vlastitim komadom holivudske povijesti...

Poznata izreka "jednom smeće, drugome blago" pokazala se istinitom za jednu ženu koja je nakon dodjele Oscara odlučila okušati sreću pretražujući kontejnere. Paige Thalia došla je na genijalnu ideju da pregleda kante za smeće iza Dolby Theatrea u Hollywoodu kako bi vidjela može li naići na kakvo blago, a njezin je pothvat ubrzo postao viralni hit, prenosi The Mirror. 

Na svoje veliko oduševljenje, naišla je na role kultnog crvenog tepiha i odlučila uzeti komad za sebe kako bi ga ponosno postavila u svoj dnevni boravak. Svoje je otkriće dokumentirala na svom TikTok kanalu, @hellopaigethalia, gdje je detaljnije objasnila svoju ideju.

‌- Upravo sam se preselila u novi stan u Hollywoodu i shvatila sam da su tepisi najskuplja stvar koju treba kupiti.

‌- Jedne večeri šetala sam psa pored Dolby Theatrea dok su se pripremali za Oscare i vidjela role crvenog tepiha - objasnila je.

Međutim, kada je stigla na lokaciju tijekom same ceremonije, brzo je shvatila da tepiha više nema, zbog čega se zapitala je li spremljen u skladište ili bačen. Odlučila je prošetati do stražnjeg dijela zgrade i ostala je šokirana kada je u kontejnerima ugledala naslagane role tepiha, spremne za odvoz na odlagalište.

Znajući da bi bilo gotovo nemoguće otići s ogromnom rolom tepiha, a da je nitko ne primijeti, odlučila je pitati osiguranje može li uzeti jedan komad. Na njezino veliko iznenađenje, pristali su. Njezina snimka na TikToku brzo je prikupila više od osam milijuna pregleda, što je potaknulo i druge da pohrle na lokaciju u potrazi za vlastitim komadom holivudske povijesti.

‌- Bili su zaštitari u blizini, pa sam pitala jednu od njih mogu li uzeti malo, a ona je samo rekla da navalim!

'Zlatna groznica' je kratko trajala

Nakon što je njezin video postao viralan, Thalia je obavijestila svoje pratitelje da su vlasti reagirale.

‌- Sada su premjestili tepih s ulice iza osigurane ograde i više nikome ne dopuštaju da ga uzme. Bojim se da je to vjerojatno zbog mog videa koji je doveo do toga da se puno ljudi pojavilo kako bi ga uzelo, tako da mislim da to neće biti opcija sljedeće godine - dodala je.

Komentari 0
