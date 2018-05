Slastičarnica u Puli: 'Žao nam je, ali nema vas tko poslužiti...'

Dragi naši, kako još nismo uspjeli pronaći konobarice ili konobare privremeno vas ne možemo uslužiti za stolom pa vas ljubazno molimo da odete do prodajnog pulta i obratite se prodavačicama, tako glasi zanimljiva poruka popularne pulske slastičarne "Tina" u naselju Veruda.

Vlasnik Saša Jovanović kaže da poruka potrage za radnicima stoji još od početka svibnja, te da se nitko do sada nije javio. I na zavodu je oglas, ali se nitko ne javlja. Slična poruka piše i na ulaznim vratima slastičarne gdje je vlasnik na neobičan način napisao da traži konobarice, prodavačice i pomoćne djelatnike ili djelatnice.

'Postojimo već 19 godina i nikada nije bilo ovako'

- Ne znam stvarno u čemu je stvar. Postojimo već 19 godina i nikada nije bilo ovako. Ne tražim radnike samo za sezonu, već na neodređeno, s potpunom prijavom radnika. Plaća je redovita. Radi se šest dana u tjednu po sedam sati. Plaća pomoćnog djelatnika koji treba u perilicu staviti prljavo posuđe je 4000 kuna, ali se nitko ne javlja. Zašto? Ne znam. Je li to zato što se ljudi sve više iseljava iz Hrvatske, a oni koji su ostali ne žele raditi za takvu plaću, samo pretpostavljam da je možda to. Međutim, ne mogu veću plaću dati, jer dok platim sva davanja za radnika, ne mogu se pokriti ako bi povećao plaću. Trenutno ja radim pekarske proizvode i na poslu sam od jutra do sutra - ispričao je ogorčeni vlasnik slastičarne.

Foto: Diana Maric/24sata

Hrvatska je spremno dočekala turiste,ali očito nema tko raditi i nema ih tko posluživati, pa će, barem u Puli morati sami do uslužnog pulta.