Smrdljivi martini su joj prekrili kuću: 'Morala sam pobjeći van!'

Jedna stanovnica Opova u Vojvodini šokirala se prizorom u vlastitoj kući prije nekoliko dana. Naime, u kuću joj je tijekom noći ušlo toliko smrdljivih martina da se pod, prozori i zidovi gotovo nisu ni vidjeli. Nini Popadić Mitrović tada je izašla iz kuće i otkrila da joj je i fasada kuće prekrivena ovim insektima.

- Pokušala sam ih izbaciti metlom, usisavačem, ali ništa nije pomagalo - rekla je nesretna Nina za RTS.

Odlučila je iduću noć prespavati u hotelu, a kuću je obložila raznim preparatima kako bi ih otjerala.

- Za vikend je puhao jak vjetar, pa sam pomislila da ih je on i nanio. Mislila sam i da je to zbog sunčane strane kuće ili svjetlije boje fasade - požalila se Nina kojoj i dalje nije jasno kako je došlo do ovih apokaliptičnih scena.

Stručnjaci upozoravaju da je do povećavanja broja smrdljivih martina došlo zbog promjene klime i viška kišnih, ali toplih dana. Srećom, osim što su izuzetno dosadne i smrdljive, ove bube nisu opasne za ljude.

Smrdljivi martin je inače stjenica koja možemo naći u vinogradima i voćnjacima, ali dolaskom hladnijih dana, oni traže sklonište na toplijim mjestima na kojima bi u hibernaciji proveli zimu. U posljednjih par godina primijećen je sve veći broj smrdljivih martina u ovo doba godine, što logikom nalaže postavljanje pitanja je li se smanjio broj njihovih prirodnih neprijatelja - guštera, osa i ptica.

Umjesto da ih se gazi, budući da u obrani ispuštaju neugodne mirise, moguće je napraviti kućne pripravke koji će ih otjerati.

Od ulaska u stanove i kuće najbolje će poslužiti mrežice na prozorima, a može se isprobati i trik sa žutim papirom, jer stjenice privlači ova boja, pa ga čovjek može postaviti na balkon ili na terasu i na taj način namamiti smrdljive martine da ostanu van kuće.