Snimka sa slovenske autoceste posvađala internet: 'Pa ovome treba uzeti vozačku doživotno!'

Snimka sa slovenske autoceste izazvala je lavinu reakcija, na kojoj se vidi muškarac, koji je na zaustavnoj traci stao kako bi njegov sin obavio nuždu.

Kako prenosi srpski Kurir, opasan prizor potrajao je dobre dvije minute, a otac je nekoliko puta pomjerao sina dok je sjedio na kahlici. Nakon što je mališan završio, sadržaj je sipao u travu sa strane.

Je li otac dobro postupio ili ne, nisu se mogli dogovoriti niti razjareni Slovenci u komentarima na Facebook stranici 'Vozimo pametno z DARS'.

- Glupi klinac. Imaju snimku, vjerojatno i reg. broj auta... bilo bi dobro da nešto poduzmeš i kazniš ga za izazivanje opasnosti i za bacanje smeća po autocesti - upućen je komentar s povećim brojem lajkova nepoznatom autoru snimke.

- Kakec se bo razgradil, bolj je grozno da je to storil na avtoceti in ogrožal sebe, otroka in ostale. Po drugi strani pa razumem ker ko je otroku sila je sila še posebaj če se komaj odvaja od plenic in še ne zna zadržati par minutk - odgovara mu drugi, objašnjavajući da bacanje izmeta pored autoceste nije tako strašno kao zaustaviti se s djetetom na istoj, premda i djetetove potrebe nekad treba razumjeti.

- Zašto se nije u gaće po*rao - pita treći.

Rasprava se ubrzo otela kontroli, gdje neki osuđuju, a drugi podržavaju tatin čin.

- Razumijem da je djetetu bila velika potreba, zar nisu mogli to napraviti prije nego su skrenuli na autocestu na odmaralištu, sigurno je mali već prije rekao da mu je sila. Mogli su barem zakoračiti iza ograde i obaviti nuždu, a ne ugroziti druge sudionike, i svoje dijete - kaže četvrti.

Kako biste vi postupili da ste se našli u sličnoj situaciji?