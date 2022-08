VIDEO Padao mu gnoj po A3: 'Morat ćemo sve prvo maknuti ralicama, teško je to čistiti'

Smrdi kao vrag. Cesta je užasno skliska, rekao nam je jedan od vozača koji je u srijedu oko 16.30 sati prošao autocestom A3 u smjeru Lipovca. Po desnom traku kraj Slavonskog Broda rasuo se stajski gnoj u duljini od četiri kilometra. Kako doznajemo, pomalo je padao iz prikolice kamiona čiji se zadnji kraj otvorio iz još neutvrđenog razloga. Navodno ga je na toj dionici ispalo oko dva kubna metra.

Da gnoj pomalo pada primijetili su drugi vozači koji su blicali vozaču kamiona. Uspio je stati na odmaralištu Marsonija jug te je uz njega sada policija koja obavlja očevid. Vozio ga je na preradu u Županju.

Iz Hrvatskih autocesta su nam potvrdili kako su krenuli u hitnu sanaciju smrdljivog traga.

- Naši cestari su to probali očistiti, no to ide jako sporo. Zato ćemo svih četiri kilometra prvo prijeći ralicom, a potom očistiti do kraja. Promet se odvija po pretjecajnom traku - rekli su nam iz HAC-a.

