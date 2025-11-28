Obavijesti

KOJE JE BOJE SNIJEG?

Snimka snijega u Pragu ima preko 1,4 milijuna pregleda

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: tiktok

O čemu se uopće radi u videu? Koncentrirajte se na pahulje, neki su od komentara ispod viralne snimke

Više od 140 tisuća lajkova preko 100 tisuća dijeljenja i više od 1,4 milijuna pregleda ima snimka snijega u Pragu u studenom. Snimka je objavljena na TikTok profilu just.beey.

U pozadini svira pjesma 'Let it snow' Deana Martina iz 1959. godine. Često se koristi u filmovima i reklamama.

@just.beey Zimicka 🌬️ ☃️ ☃️ ☃️ #PragueChristmasMarkets #WinterInPrague #ChristmasVibes #VisitPrague #fyp ♬ Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Dean Martin

- Koje je boje snijeg?
- Koncentrirajte se na pahulje.
- Dečko s pelenama koji gleda...
- Volim snijeg. 
- O čemu se uopće radi u videu - neki su od komentara.


 

