O čemu se uopće radi u videu? Koncentrirajte se na pahulje, neki su od komentara ispod viralne snimke
KOJE JE BOJE SNIJEG?
Snimka snijega u Pragu ima preko 1,4 milijuna pregleda
Više od 140 tisuća lajkova preko 100 tisuća dijeljenja i više od 1,4 milijuna pregleda ima snimka snijega u Pragu u studenom. Snimka je objavljena na TikTok profilu just.beey.
U pozadini svira pjesma 'Let it snow' Deana Martina iz 1959. godine. Često se koristi u filmovima i reklamama.
- Koje je boje snijeg?
- Koncentrirajte se na pahulje.
- Dečko s pelenama koji gleda...
- Volim snijeg.
- O čemu se uopće radi u videu - neki su od komentara.
