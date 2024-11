Šokirala ju pitanja na razgovoru za posao. Lanac trgovina je i u Hrvatskoj: Užas! A plaća 460 €!

Žena iz Srbije podijelila je svoje, kako kaže, neugodno iskustvo s razgovora za posao. Njezina objava na Threadsu skupila je više od milijun pregleda.

'Bila sam na razgovoru u trgovini. Trgovina ogromna, puna štendera s garderobom. Kažem da sam došla na zakazani razgovor, a žena koja tamo radi, da mi upitnik firme da popunim prije nego dođe HR (osoba s odjela ljudskih potencijala). Pitanja? Koje sam godište? Moj matični broj? Sve zakonom zabranjena pitanja. Onda još zanimljivije - Kada sam posljednji put bila na specijalističkom liječničkom pregledu? Od kojih bolesti bolujem? Imam li djecu? Ako imam, koje su godište djeca? I sve to za 54.000 dinara (460 eura)', napisala je ogorčena žena koja traži posao.

Nanizalo se raznih komentara, od podrške do toga da nije u pravu.

- Nisam baš nešto sigurna je li zabranjeno tražiti JMBG, budući da prilikom zapošljavanja morate dati poslodavcu osobnu iskaznicu. No, ostala pitanja su kriminalna - napisala je jedna korisnica.

'Ovo je bio samo razgovor za posao, a ne zapošljavanje. A po zakonu, na razgovoru te ne smiju pitati koliko imaš godina. To je starosna diskriminacija', odgovorila joj je autorica objave.

Javila joj se i žena koja u istoj firmi radi u Hrvatskoj.

- Radim tu, doduše vidim da ste vi iz Srbije. Imamo tipizirane kadrovske upitnike u koje možete i ne morate upisati svoj JMBG/OIB. To vas nitko konkretno neće tražiti do trenutka zaposlenja kada treba za prijavu. Godinu rođenja možete isto preskočiti, svi vidimo koliko tko cca ima godina kada dođe popuniti kadrovski. Ali da u kadrovskom pita kada ste bili na sistematskom, to sigurno ne piše. Ili je to neko novo pravilo tamo ili ne znam, nema smisla - napisala je.

Jedna je žena komentirala da bi od tog upitnika napravila 'aviončić'. 'Bolesnici. Sramota, fuj', pisali su mnogi.

