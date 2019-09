Šokirana slikom s ultrazvuka: 'Moja beba izgleda kao demon'

Odavno je poznata činjenica da će svaki roditelj za svoje dijete misliti da je preslatko, makar drugima ne izgledalo tako atraktivno.

Kako god bilo, buduća mama Iyanna Carrington (17) iz Virginije u SAD-u ostala je šokirana kada je nakon 24 tjedna trudnoće otišla na ultrazvuk kako bi doznala spol bebe i vidjela obrise svog djeteta.

- Ovo je fotografija s ultrazvuka moje kćeri. Većina beba se sakrije od kamere, no pogledajte nju, izgleda kao demon. Prvo su mi pokazali njeno lice i izgledala je normalno, no kada su potvrdili da je djevojčica, ona je ponovno napravila tu grimasu. Rekla sam liječniku da izgleda kao duh, a on mi je rekao da je sve to normalno. Već toliko volim svoje demonsko dijete - napisala je uz fotku na Facebooku.

Nakon što je fotografija s ultrazvuka postala viralna, buduća majka objasnila se kako zna da će njena kći biti prekrasna.

- Ne znam zašto je napravila tu grimasu, ali to je samo na trenutak izgledala čudno. Mnogi su mislili da je slika lažna. I otac bebe je bio tu, presretan je što će dobiti curicu jer već ima dva sina - poručila je Iyanna.