Spasio kćer od treme: 'Popeo se na binu pa zaplesao balet...'

Tijekom uvježbavanja baletne predstave, jedna je djevojčica zbog treme počela plakati na pozornici, ali je u pomoć u trenutku istrčao njezin kršan, ali očito vrlo brižan otac. Marc Daniels, otac tri djevojčice i odvjetnik po zanimanju, došao je na generalnu probu svoje kćeri koja se pripremala za svoj prvi baletni nastup.

Kada je vidio da njegova dvogodišnja kćer Bella plače na pozornici, nije gubio vrijeme. Izašao je na pozornicu, držeći svoju najmlađu kćer Suri pod jednom rukom i počeo plesati balet, drugom rukom držeći za ruku prestrašenu stariju kćer.

Dok su se ostali roditelji i učitelji smijuljili gledajući ovaj neočekivani show, pažljivi je tata, prilično graciozno, pokraj svoje kćeri i ostalih djevojčica izvodio piruete i druge baletne pokrete stojeći na na jednoj nozi, piše Daily Mail.

- Bella se jako uzrujala i trebao joj je tatin zagrljaj - izjavio je Daniels.

- Iako je bila pod velikim stresom i tremom, vidio sam da želi ostati na pozornici. Zato je nisam htio odvesti i time ju obeshrabriti prije važnog nastupa - objasnio je.

Dad clutching a baby runs onto stage to hold his ballet dancing daughter's hand after she suffers stage fright... and becomes the star of the show pic.twitter.com/PprVZWWiAi