Obavijesti

Viral

Komentari 13
NEVJEROJATNO

SPEKTAKULARNO 'Napravio je salto na raskrižju u Zagrebu! Svi su otvarali prozore i pljeskali!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Kći me pitala: 'Tata, jel i ti to možeš?' Rekao sam da bih možda mogao probati. Nisam dovršio rečenicu i rekao potpunu istinu, a to je da bi me tri dana krpali na Rebru da pokušam ovako nešto

Admiral

Na semaforu je bilo crveno. Bicikl je bio na podu. Taj dečko je izašao pred aute i podigao ruke. A onda je podigao bicikl, sjeo na njega i zaletio se. Nitko nije slutio kakav će spektakl prirediti, priča nam čitatelj koji je snimio video u petak na raskrižju Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Savezne Republike Njemačke.

Pogledajte video

Pokretanje videa...

Salto u Zagrebu 01:30
Salto u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

- Uzeo je zalet i napravio salto! Bio je barem dva metra u zraku! Nevjerojatno. Ljudi su otvarali prozore na autima i pljeskali mu. Većina mu je dala novac. Obično znaju žonglirati ili tako nešto, ovo prvi put vidim - dodaje čitatelj.

Kaže kako su mu djeca bila oduševljena.

- Kći me pitala: 'Tata, jel i ti to možeš?' Rekao sam da bih možda mogao probati. Nisam dovršio rečenicu i rekao potpunu istinu, a to je da bi me tri dana krpali na Rebru da pokušam ovako nešto. Za ovo treba jako puno treninga. Izgledalo je kao da je bio katapultiran u zrak. Neki su mu i trubili. Sve je to trajalo par sekundi. Dovoljno da izmami osmijeh ljudima od kojih se većina vraćala kući s posla - dodaje.

Pokretanje videa...

Salto u Zagrebu 00:03
Salto u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Komentari 13
