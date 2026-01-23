FOTO Jeziva predviđanja Babe Vange za 2026.: 'Katastrofe stižu, prijeti nam veliki rat...'

Iako je Baba Vanga preminula još tamo 1996. godine, njezina predviđanja i dalje plijene pažnju i potiču rasprave. Evo što je slijepa bugarska proročica navodno najavila za 2026. godinu...
Jedno od najuznemirujućijih Vanginih proročanstava za 2026. godinu jest izbijanje velikog rata. Prema nekim tumačenjima, sukob bi trebao započeti na Istoku, a potom se proširiti i na Zapad, uvlačeći u njega najveće svjetske sile poput Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država.
U nekim se verzijama proročanstva spominje kako će ruski predsjednik Vladimir Putin postati "gospodar svijeta". Zanimljivo je da druga tumačenja nude tračak nade, govoreći o dolasku vođe pod imenom "Chyren", također s Istoka, koji bi trebao donijeti mir i započeti novo zlatno doba za čovječanstvo.
Europa se navodno neće suočiti samo s ratom, već i s teškom ekonomskom krizom. U proročanstvima je navodno najavila teška vremena za Europu...
Možda i najspektakularnije predviđanje za 2026. godinu tiče se svemira. Baba Vanga je navodno predvidjela da će čovječanstvo u studenom te godine ostvariti prvi službeni kontakt s izvanzemaljskom civilizacijom...
U svojim je vizijama navodno govorila o dolasku ogromne svemirske letjelice, ali nije navela namjere posjetitelja...
Za 2026. je predvidjela vrhunac ekoloških katastrofa. Navodno je najavila razorne potrese, snažne vulkanske erupcije i ekstremne vremenske neprilike koje će trajno promijeniti izgled planete.
Prema nekim tumačima, oluje će harati cijelim svijetom, oko 10 posto planete suočit će se s mega olujama...
Baba Vanga je navodno predvidjela i tehnološki skok koji će obilježiti 2026. godinu, a tiče se umjetne inteligencije.
Određeni tumači govore da je upozorila na točku preokreta u kojoj će AI postati toliko moćan da će početi preuzimati kontrolu nad ljudskim životima.
A za 2028. godinu je najavila stvaranje novog oblika energije (vjerojatno kontrolirana termonuklearna reakcija). Na Zemlji postupno počinje prevladavati sveopća glad. Svemirski brod s ljudskom posadom polijeće prema Veneri, tvrdila je Vanga...
U idućih 100 godina najavila je velike promjene. Tvrdila je da će se pojaviti strašna bolest od koje ljudi naglo stare, prema njezinim proročanstvima ljudi će u idućih 50 godina moći uzgajati organe što će dovesti do iskorjenjivanja drugih bolesti, svijet će opet skrenuti u komunizam...
