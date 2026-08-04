S nepoznatim osobama u startu je oprezan, no uz malo dodatnog rada, truda i socijalizacije u potpunosti će se opustiti. Kastriran je i cijepljen protiv virusnih zaraznih bolesti
Spice traži svoj zauvijek dom: Obožava češkanje po trbuhu
Spice je prekrasna njuška u dobi od pet godina. Čeka pravu osobu koja će prepoznati sve njegove vrline i pružiti mu dom u kojemu će moći pokazati svoj puni potencijal.
Energičan je te će ga više zanimati druženje i interakcija sa svojim čovjekom nego igračke. Uživa u dugim šetnjama u prirodi.
Po pitanju urednosti s njim nema nikakve brige. S nepoznatim osobama u startu je oprezan, no uz malo dodatnog rada, truda i socijalizacije u potpunosti će se opustiti.
Spice obožava češkanje po trbuhu, ispod vrata i brade. Ne slaže se dobro s drugim psima zbog čega se udomljava kao jedini pas u kućanstvu.
Kastriran je i cijepljen protiv virusnih zaraznih bolesti.
Broj mikročipa: 191035000213458
Zainteresirani za udomljavanje mogu kontaktirati Animal Alliance Hrvatska - AAH na animalalliance.hr@gmail.com
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