Spice traži svoj zauvijek dom: Obožava češkanje po trbuhu

Spice je prekrasna njuška u dobi od pet godina. Čeka pravu osobu koja će prepoznati sve njegove vrline i pružiti mu dom u kojemu će moći pokazati svoj puni potencijal.

Energičan je te će ga više zanimati druženje i interakcija sa svojim čovjekom nego igračke. Uživa u dugim šetnjama u prirodi.

Po pitanju urednosti s njim nema nikakve brige. S nepoznatim osobama u startu je oprezan, no uz malo dodatnog rada, truda i socijalizacije u potpunosti će se opustiti.

Foto: Animal Alliance Hrvatska - AAH

Spice obožava češkanje po trbuhu, ispod vrata i brade. Ne slaže se dobro s drugim psima zbog čega se udomljava kao jedini pas u kućanstvu.

Kastriran je i cijepljen protiv virusnih zaraznih bolesti.

Broj mikročipa: 191035000213458

Zainteresirani za udomljavanje mogu kontaktirati Animal Alliance Hrvatska - AAH na animalalliance.hr@gmail.com

