Srbi misle da im arapski brojevi ne trebaju: Trebaju li Hrvatima?

'Naša djeca su već opterećena gomilom gluposti, sad još i arapski brojevi. Za to postoje fakulteti gdje se uči arapski jezik', poručili su neki građani Srbije

<p>Na YouTubeu se prije mjesec dana pojavila snimka ankete u kojoj građani Srbije odgovaraju na pitanje 'Kako komentirate to što je Aleksandar Vučić odlučio da, zbog Sirijaca, djeca u školama moraju učiti arapske brojeve?', a društvenim mrežama počela je kolati tek sada.</p><p>'Naša djeca su već opterećena gomilom gluposti, sad još i arapski brojevi. Za to postoje fakulteti gdje se uči arapski jezik', poručili su građani Srbije u isječku iz emisije 'Kontravizija'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>P.S. Ako ne znate što su arapski brojevi, ova snimka bi vam mogla biti zbunjujuća, a članak uvredljiv, no riskirat ćemo.</p><p>Što mislite, bi li i Hrvati pali na ovom testu?</p><p><br/> </p>