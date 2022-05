Srpska voditeljica Jovana: Kad me Putin vidi u gaćicama i grudnjaku, ostat će bez teksta

Srpska voditeljica Jovana Jeremić živi u nekom svojem svijetu snova jer smatra kako će baš ona intervjuirati ruskog predsjednika Vladimira Putina jednog dana. S Telegrafom je razgovarala o ovom hipotetskom sastanku i do u detalje opisala svoje planove... Kad intervjuirate svjetskog vođu, i to pogotovo ne baš omiljenog u zadnje vrijeme, onda, naravno, prvo razmišljate o odjevnoj kombinaciji.

- Da krenem od donjeg rublja ili haljine? Prvo sam obukla donje rublje, a nakon toga i čarape. - krenula je opisivati svoj 'susret' s Putinom Jeremić i odmah nastavila:





- Ne volim klasične čarape, nego samostojeće, volim to kao Monika Bellucci u filmu "Malena", kako navlači čarape, volim takve crne, s crnom čipkom, s radom na sebi, tako se bolje osjećam. Netko sam tko ulaže dosta vremena na izbor donjeg rublja i čarapa, mene to veseli, volim biti seksi u svakom trenutku, zračiti skupom seksepilnošću, ne jeftinom i ne vulgarnošću, nego erotikom, koja je izvanserijska umjetnost, ako to znaš - započela je svoje bizarno izlaganje, koje je uskoro postalo još bizarnije.

- Putin ima Veneru u škorpionu kao i ja, na sličnom stupnju imamo Veneru u škorpionu. Što se tiče seksualnosti i što volimo, identične stvari volimo. Sve je u škorpionskom znaku. Obožavam crvene cipele, one me asociraju na strast, ljubav, emociju, jedan pobjednički pristup životu, a ja sam uvijek bila i ostala pobjednik, čak i kad je bilo najteže. Vladimir Putin kad mene vidi, on će ostati bez teksta, ali ja neću. Znam što ću vidjeti, on ne zna, jer me ne poznaje, ali će me zapamtiti kada me upozna - baljezga Jeremić i nastavlja:





- Političari su mi se udvarali, bila sam i udana za jednog od njih. Vrlo sam direktna žena i političari kad su sa mnom ne mogu lagati i mislim da je to razlog zašto oni mene toliko vole i zašto mi se udvaraju. Ali poanta je što rijetko koji političar se meni dopadne, zato što mora imati tu dušu i mora imati to nešto više od politike, jer mene status i funkcija ne opčinjavaju, ne zadivljuju, jer ja to već imam. Mene zadivi kad netko pored novca i položaja ima realnu moć, a iznad svega mora imati dušu da bi bio partner Jovane Jeremić, ako ulazimo u tu priču - trabunja ova 'dama'.

Ima i još. Do u detalje je ona fantazirala taj susret.

- Putinu bih sigurno napisala pismo, potrudila bih se da bude prevedeno na ruski. Meni treba mjesec da naučim ruski, poliglot sam i meni jezici baš idu. Poklonila bih mu nešto po čemu će me on zapravo pamtiti. Nije potrebna lutkica s mojim likom da bi on mene pamtio cijelog života, pamtit će me po drugim stvarima ako me upozna.

Po onome što jesam kad je on pored mene, dok radim intervju s njim, po tome kako se on osjeća kad jedna žena kao ja sjedi pored njega, to je ono što muškarce uvijek drži u neizvjesnosti, što čini da te muškarac opet želi vidjeti. Znam što bih mu poklonila, ovo sam pričala da bih kupila vrijeme. Zlatnu figuru kralja u šahu. Zato što je on kralj i zato što zaslužuje takvu figuru i ona ne može svakome u ruke - nastavila je sa suludim monologom.

Ni tu nije kraj.

- On je fatalan muškarac. Po onome kako se prikazuje da, ali da bih ti to skroz potvrdila moram ga upoznati, ali on definitivno je fatalan za 99 posto žena. - priča ona.

U glavi je spremila i odgovor na pitanje "Što bi napravila u slučaju nemoralne ponude Putina?"

- Da mi je Putin dao nepristojnu ponudu dok sam bila u braku, rekla bih mu: "Ne, sačekaj da se razvedem, pa da razmislimo". Prvo pravilo mojeg kodeksa je da nikad ne varam, a drugo pravilo mog emotivnog kodeksa je da nikome nikad nisam ljubavnica, niti "švalerka". Rođena sam da budem prva, glavna i jedina žena, tako da, ako je zauzet, nepristojnu ponudu mu sigurno ne bih prihvatila. Odbila bi ga u startu i završio bi karijeru kod mene.

Može on biti Vladimir Putin koliko hoće, ali ja sam Jovana Jeremić. Ako bi sa stilom prišao da ima normalnu i časnu namjeru, u smislu zabavljanja i u smislu da je slobodan, onda bih mogla razmotriti njegovu ponudu, što ne znači da bih je odmah prihvatila, jer bi se morao boriti za mene, nema tu veze što je on Vladimir Putin. Ako bi ispunio sve te uvjete, možda bih i razmislila zato što ima te neke kvalitete koje ja cijenim. - rekla je za kraj ovog suludog monologa Jeremić.