U vojsci završe samo siromašni i krvoločni: Tisuće mladih Rusa je uspjelo mitom izbjeći vojni rok

Vojni rok u trajanju od jedne godine obavezan je za sve muškarce u Rusiju u rasponu od 18 do 27 godina. Osim ako ste teško bolesni, nesposobni, ili jednostavno imate novca. Dvaput godišnje održava se vojno novačenje na kojem bude pozvano oko 1,2 mil. muškaraca, od kojih 250.000 - 300.000 na kraju završi služeći vojni rok.

Puno takvih već je poginulo u Ukrajini, jer jednostavno nisu prošli adekvatnu obuku već su u principu poslani tamo kao topovsko meso. No za (malo) bogatije Ruse vojska nije stvar oko koje se trebaju brinuti. Jer postoji više načina kako se iz nje izvući...

- Otišao sam u psihijatrijsku ustanovu i nakon tri tjedna su mi dijagnosticirali manji psihički poremećaj. Zbog njega ne mogu raditi u državnoj službi, ali meni još važnije, ne mogu otići u vojsku - ispričao je prije koju godinu jedan mladić koji je tražio anonimnost za magazin Time. Taj 'pothvat' stajao ga je 2,500 dolara, ali za potrošenim novcem ne žali.

Ako niste služili vojsku, a niste za to imali valjan razlog, ne možete dobiti putovnicu i riskirate da vas kad-tad uhvate.

- Bio sam u metro s prijateljima, imao sam kosu do pola leđa, zaustavili su me, odveli i već sutra sam obrijan na nulu zvao majku i govorio joj da su me odveli u vojsku i da ne znam gdje ću završiti - ispričao je drugi mladić za Time.

On nije imao doktorsku potvrdu koja bi ga oslobodila vojske, a nije bio ni redovni student...

A 'studiranje' je novi način izbjegavanje vojske za rusku elitu. Iako puno njih obrazovanje uopće ne zanima, dok god su na fakultetu, ne moraju u vojsku, a 'poplava' privatnih sveučilišta upitne kvalitete daje im idealnu priliku za legalno dezertiranje.

- Ljudi upisuju privatne fakultete samo kako bi imali zakonski status studenta. To je loše iz više razloga, tržište će biti puno ljudi s diplomama, ali bez znanja - govore stručnjaci

Čak 45 posto studenata na doktorskom programu kao najbitniji razlog nastavka obrazovanja navelo je - strah od vojske. I ne boje se samo rata. Jednako strahuju i od ponižavajućih rituala inicijacije, koji su u prošlosti znali uključivati i seksualno nasilje te silovanje.

- Moj stric radi u vojsci i riješio mi je doktora koji je potpisao da sam slab zbog meningitisa kojeg sam prebolio kao dijete. Tako sam uspio izbjeći vojsku - ispričao je jedan 'uspješni dezerter', koji je dodao da je velik broj njegovih prijatelja napravio isto, samo što su oni morali svoje potvrde platiti.

Svega je toga svjesna država, ali kako uvijek ima zainteresiranih, a i onih koji se ne mogu 'izvući', brojka koju Kremlj i Putin odrede uvijek se uspije ispuniti.

- U vojsku idu samo oni koji nemaju novca i oni koje privlači rat i ubijanje - ispričali su mladi Rusi za strane medije.

Putin je nedavno unovačio novu rundu vojnika, njih 135.000.

- Možete biti ludi, bolesni ili skoro pa slijepi, a prema doktorskim potvrdama, puno nas upada u to područje - ispričali su s osmijehom ovi 'sretnici'....

