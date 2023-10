Stiže brutalni Uno koji uništava prijateljstva: 'Nisu se šalili, ovo će postati igra bez milosti...'

Izašla je nova verzija kartaške igre Uno koja će zasigurno testirati brojna prijateljstva. Novi 'Uno: Show 'Em No Mercy' ima nova pravila i karte.

Nove karte su 'Wild Reverse Draw 4', što omogućuje igračima promjenu boje, obrnuti redoslijed i onaj tko je sljedeći mora pokupiti četiri karte. Osim toga, tu je i karta 'Draw 10', odnosno - vuci 10.

Još jedna nova karta i vjerojatno najmoćnija karta u igri je 'Skip Everyone' karta. Ona omogućuje igračima da odmah preskoče cijeli krugi i opet igraju.

'Discard All' također je nova karta, gdje svi igrači moraju pogledati svoje karte i odbaciti sve one koje odgovaraju boji karte 'Discard All'.

Igra također ima neka nova pravila, kao što je zamjena 7 i dodavanje 0, zajedno s time da "slaganje" postaje službeno pravilo, odnosno stavljanje +2 na +2 ili +4 na +4.

'Nisu se šalili kad su je napravili bez milosti'

No, ono što ovu igru ​​čini brutalnom je novo 'Mercy Rule' ili pravilo milosrđa. Ovo pravilo kaže da se svi igrači koji imaju 25 ili više karata automatski izbacuju iz igre. To omogućuje igračima da potencijalno pobijede tako što će ostati posljednji.

Nije trebalo dugo da igra eksplodira na društvenim mrežama, a mnogi su na TikToku objavili svoje uzbuđenje zbog igranja igre i straha od novih karata.

- Dakle, Uno je izašao s novom igrom, a ime nove igre zove se No Mercy i nisu se šalili kad su je napravili bez milosti - rekao je korisnik TikToka u videu.

- Ovo će zauvijek promijeniti Una i ovo će prekinuti prijateljstvo - kazao je korisnik.

Igra je odmah rasprodana u SAD-u.