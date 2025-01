Stiže oluja 'Viagra'! Ljudi se ne prestaju sprdati: Ako traje duže od 4 sata, nazovite liječnika!

Prognoza koja prikazuje veliku zimsku oluju diljem SAD-a potaknula je korisnike interneta na isto razmišljanje - da se sprema teška zima. Prema stručnjacima AccuWeathera, ovaj bombaški ciklon proširit će snijeg i led duž 1500 milja (2414.016 km) dugog pojasa SAD-a od ravnica do atlantske obale, uključujući New York City, od ovog vikenda do početka sljedećeg tjedna, prenosi NY post.

Unatoč strašnom upozorenju, većina gledatelja nije mogla ne primijetiti da model nalikuje divovskom ružičastom falusu.

'Čini se da je veliki dio zemlje stvarno pogođen', našalio se jedan korinsik na X-u.

'Zove li se ova oluja Viagra?' našalio se drugi. Također su podijelili meme karte s naslovom: 'Ako vaša oluja traje duže od četiri sata, nazovite liječnika.'

'Ako je to veličina kad je hladno, ne bih volio vidjeti što donosi toplo vrijeme', rekao je drugi šaljivdžija.