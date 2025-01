Minusi su posvuda, a u subotu ujutro i do -11: Na kopnu magla i mraz, na Jadranu olujna bura

Siječanj pokazuje svoje zube, a očekuje se da će kroz jutro temperature na nekim mjestima pasti do -11°C. A već u petak navečer temeprature su posvuda počele padati. Prema podacima izmjerenim u 22 sata, minusi su na mnogim lokacijama diljem Hrvatske.

Najhladnija mjesta bilježe oko -4 Celzija i to Puntijarka, Gospić i Parg-Čabar te Zračna luka u Zagrebu.

Foto: DHMZ

Na Plitvicama, u Maksimiru i Krapini je minus 3, a cijeli niz gradova večeras je na minus 2.

Ipak, još niže temperature očekuju se kroz jutro, kada bi na nekim mjestima mogli izmjeriti do -11.

Vrijeme u subotu

Međutim tijekom danas nas čeka pretežno sunčano, osobito na Jadranu.

U unutrašnjosti hladno, prijepodne uz čestu maglu ili nisku naoblaku, no lokalno se mogu i dulje zadržati.

Vjetar slab, navečer na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu će umjerena i jaka bura, rijetko na udare i olujna, oslabjeti sredinom dana, a navečer će zapuhati jugo.

Najniža jutarnja temperatura od -7 do -2, u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje i do -11, na Jadranu većinom od 1 do 6 °C. Najviša dnevna od -1 do 3, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 7 i 12 °C, prognoziraju iz DHMZ-a.

Na snazi i dalje žuti meteoalarm

Foto: DHMZ

- I nedjelju na kopnu hladno jutro. Zapuhat će jugozapadnjakuz postupan porast naoblake, a mjestimične slabe oborine moguće su u Gorskoj Hrvatskoj. Prvi dani sljedećeg tjedna donijet će jačanje jugozapadnjaka, osjetan porast temperature zraka i promjenjivo vrijeme, ponegdje uz mogućnost kiše. Na Jadranu također promjenjivo, te još vjetrovitije, uz većinom jako jugo. Mjestimična kiša češća će biti na sjeveru, u utorak i drugdje, uz moguće pljuskove i grmljavinu. Nakon hladnog jutra u nedjelju, ponovno toplije.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.