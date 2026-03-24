Stručnjaci: 'Zbog ovog TikTok trenda možete biti u opasnosti'

Stručnjaci za internetsku sigurnost pozivaju na oprez zbog novog TikTok trenda koji korisnike potiče na dijeljenje nostalgičnih fotografija iz djetinjstva. Iako se naizgled čini bezazlenim, ovaj trend može predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik. Naizgled nevini trend pod nazivom "this is who" poziva ljude da pokažu svoj životni put tako što objavljuju stare fotografije iz djetinjstva uz opis trenutnog posla ili statusa. U trendu je sudjelovao i kozmetički brend Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, čiji su zaposlenici podijelili svoje fotografije iz mlađih dana. Čak se i sama reality zvijezda pridružila, podijelivši fotografiju iz djetinjstva uz opis: "Ovo je osoba koja vodi cijelu tvrtku".

Međutim, stručnjaci za online sigurnost izrazili su zabrinutost zbog aspekta trenda koji ne samo da je neugodan, već može predstavljati i sigurnosni rizik.

Trajni digitalni otisak

Bivša detektivka za zlostavljanje djece, Kristi McVee, ističe da, iako odrasli sami dijele fotografije, slika i dalje prikazuje dijete.

​- Jednom kad se nešto stavi na internet, postaje dio trajnog digitalnog sustava nad kojim više nemamo kontrolu - izjavila je McVee za Daily Mail Online. Objasnila je da, iako se rizik može činiti manjim jer odrasli dijele vlastite slike iz djetinjstva, jednom kada te fotografije postanu javno dostupne, postoji mogućnost da ih se "preuzme, kopira, izmijeni i zlonamjerno distribuira". Naglasila je da se bilo koja slika djeteta, bez obzira na to je li nova ili stara, može potencijalno iskoristiti.

​- Počinitelje koji prikupljaju slike djece rijetko zanima kontekst u kojem je fotografija podijeljena. Oni jednostavno traže slike djece.

Umjetna inteligencija i krađa identiteta

Opasnosti nadilaze klasičnu zlouporabu. Stručnjaci upozoravaju na sve sofisticiranije metode koje koriste umjetnu inteligenciju. Tehnologije poput "digitalnog svlačenja" i "deepfakea" mogu čak i najnevinije fotografije djece pretvoriti u eksplicitan sadržaj. Nadalje, trendovi poput "izazova deset godina" pružaju umjetnoj inteligenciji vrijedne "podatke o starenju", koji se kasnije mogu iskoristiti za zaobilaženje biometrijske sigurnosti ili za uvjerljive prijevare.

Prema najnovijim podacima, krađa identiteta bilježi rekordan porast, a stručnjaci velik dio krivnje pripisuju prekomjernom dijeljenju osobnih podataka na društvenim mrežama.

Sedam detalja koje nikada ne smijete objaviti

Detektivi i stručnjaci za sigurnost sastavili su popis od sedam ključnih detalja koje nikada ne biste trebali otkrivati na svojim fotografijama. To uključuje kućne brojeve i nazive ulica, koji otkrivaju vašu točnu adresu, te radne iskaznice koje odaju vašeg poslodavca i dnevni raspored. Registarske oznake automobila, školske uniforme s logotipom te ukrcajne karte ili ulaznice također spadaju u rizičnu kategoriju jer sadrže osjetljive osobne podatke. Stručnjaci također savjetuju da se izbjegava objavljivanje fotografija skupocjenih predmeta, koje mogu privući provalnike, ali i ključeva, čije se visokorezolucijske slike mogu iskoristiti za izradu 3D duplikata.

Kristi McVee, koja je deset godina radila u policiji, a sada koristi svoje iskustvo kako bi educirala roditelje, naglašava da je razgovor ključan. Ističe da 94 posto australske djece dobije svoj prvi uređaj do četvrte godine života.

​- Ako roditelji znaju ono što ja znam, radili bi stvari drugačije. Mislimo da su seksualni prijestupnici stariji muškarci u bijelom kombiju, ali to nije tako - objasnila je.

McVee savjetuje roditeljima da s djecom od najranije dobi otvoreno razgovaraju o temama kao što su pristanak, seksualnost, seksting i pornografija.

​- Razlog zašto trebamo razgovarati s djecom o seksu i sekstingu jest taj što se naša djeca vrebaju na internetu od trenutka kada dobiju uređaj. Educirano dijete je osnaženo dijete. Ako znaju svoja prava, ako znaju što je pristanak, što je afirmativni pristanak te što je prikladno, a što neprimjereno, bit će sigurniji - zaključuje.