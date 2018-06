Štuje Trumpa kao boga: 'Želim mu izgraditi pravi veliki hram'

Nije tajna da najvjerniji obožavatelji Donalda Trumpa vide američkog predsjednika kao svojeg idola, no jedan je čovjek otišao korak dalje - on već tri godine štuje Trumpa kao božanstvo, a čak nije ni njegov glasač.

Bussa Krishna iz indijskog sela Konne moli se pred fotografijom Donalda Trumpa nekoliko puta dnevno. Ovaj 31-godišnji poljoprivrednik Trumpovu je fotografiju smjestio u minijaturni hram pred koji svakoga dana prinosi razne žrtve - svježe cvijeće,voće, indijski šafran i drugo.

Njegova obitelj i prijatelji kažu da je lud što Trumpa štuje na isti način kao hindu bogove. no on kaže da je to samo učvrstilo njegovu vjeru. Nada se da će jednoga dana izgraditi pravi hram posvećen američkom predsjedniku.

Nije sasvim jasno u kojem je trenutku Krishna pronašao boga u Trumpu. Prema pisanju Hindustan Timesa, to se dogodilo nakon što je umirovljeni američki marinac u zločinu iz mržnje ubio indijskog programera Srinivasa Kuchibhotla.

- Incident me jako pogodio. Pomislio sam da je jedini način da američki predsjednik i njegov narod shvati veličinu Indijaca jest to da im pokažemo našu ljubav i poštovanje prema njima. Zbog toga sam počeo štovati Trumpa, u nadi da će moje molitve jednog dana doći do njega - izjavio je.

From offering blood on his portraits to milk baths, Bussa Krishna from Telangana seems to be crazy about Donald Trump! (via @IndiaTodayFYI)https://t.co/t8ow59lptJ — India Today (@IndiaToday) June 22, 2018

S druge strane, Krishna ne zna mnogo o američkom predsjedniku.

- Znam samo to da je nepobjediv i da je najjači vođa na svijetu. Ono što mi se kod njega sviđa je odvažan stav. A s obzirom da je sudjelovao u natjecanjima Svjetske hrvačke federacije, mora da je vrlo snažan - objašnjava.

Roditeljima je dojadila vjerska predanost njihovog sina američkom predsjedniku, u tolikoj mjeri da su se odlučili odseliti i preseliti kod svojih rođaka. Prijatelji su mu savjetovali da zbog svoje opsesije potraži stručnu pomoć, no Krishnu se to nije osobito dojmilo.

- Rekao sam da mi ne treba pomoć, možda njima treba. On je moj bog i nije me briga što drugi ljudi misle o tome - izjavio je za 9News.