Sudnji dan? Proročanstvo se ostvarilo - stiglo je crveno tele

Institut u Jeruzalemu koji je posvećen svetom hramu je objavio da je na svijet došla savršena crvena junica. To je prva takva u Svetoj Zemlji u posljednjih 2000 godina. To je vrlo važan element biblijskog proročanstva i u institutu vjeruju da je to znak drugog dolaska Isusa Krista i Sudnjeg dana.

Foto: Screenshot/YouTube/The Temple Institute

Prema hebrejskoj Bibliji to znači da će se Židovi nakon 2000 godina vratiti u Izrael, sveti hram će biti ponovo izgrađen, milijarde ljudi će nestati sa zemlje tijekom narednih sedam godina zbog prirodnih katastrofa. Antikrist će ustati i vladati svijetom, a bitka Armagedon će početi u blizini Izraela. Isus će se vratiti kako bi uništio sotonu i onda će predsjedati sudnjim danom.

Iako se 'savršeno' crvena junica smatra anomalijom mnogi u Izraelu su ju pokušali uzgojiti.

Clyde Lott iz Mississippija je prije četiri godine slao u Izrael crvene krave u bizarnom pokušaju da ih razmnoži i potakne "kraj svijeta".

Savršena junica mora biti crvene boje, dlaka joj mora biti potpuno ravna i ne smije imati više od tri bijele ili crne dlake na tijelu. Spomenuti institut je 28. kolovoza na YouTubeu objavio video i objavio da je "savršena crvena junica rođena u Izraelu".

Ona je prošla stroge testove kako bi se potvrdilo da zadovoljava sve kriterije iz Biblije.

Ona će biti pod budnim okom stručnjaka koji će pratiti njezin rast i eventualne promjene koje bi se mogle dogoditi. Rabin Chain Richman, direktor instituta, vjeruje da je došlo vrijeme da se izgradi treći hram u kojem će svi kršćani, živi i mrtvi ustati i pridružiti se Kristu dok će nevjernici dobiti zasluženu kaznu, piše OddityCentral.