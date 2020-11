Coca-Cola probudila duh Božića: Reklamom rasplakali milijune

<p>Coca-Cola je i ove godine izbacila sad već svoju tradicionalnu božićnu reklamu i za mnoge s tim započela razdoblje uoči Božića.</p><p>Brojni su s nestrpljenjem isčekivali što će se nalaziti u ovogodišnjoj reklami, a Coca-Cola je nadmašila sva očekivanja. Reklamom je zasuzila oči milijune gledatelja.</p><p>U ovogodišnjoj reklami gledamo oca koji odlazi od kuće raditi na vjetrenjaču usred mora. Kćerka mu prije odlaska daruje pismo za Djeda Božićnjaka, no on ga na prvu zaboravlja predati u poštu.</p><p>Kad je to otac shvatio, za svoje dijete odlučio je napraviti baš - sve! Kraj reklame raznježio je mnoge i pokazao da je duh Božića upravo u - obitelji... </p><p>Inače, ovogodišnju reklamu režirao je Taika Waititi.</p>