Svatovi koji vole miris kamiona: 'Ja ih vozim, draga ih obožava! Morao sam doći u teretnjaku...'

Odjevena u prekrasnu bijelu vjenčanicu, u visokim potpeticama, lijepo našminkana i sređena, mladenka Sunčica (28) nije mogla vjerovati svojim očima kada je vidjela da čovjek njenog života, na dan vjenčanja, po nju dolazi velikim crvenim kamionom.

Zajedno s kumom i svatovskim čajom sjedio je na kauču postavljenom iza kabine, s nogama umočenim u mali dječji bazenčić pun vode i sa suncobranom iznad glave. Mahao joj je veselo vjenčanim buketom.

Foto: Privatni Album

- A smijala se, šta će. Nije drugo ni očekivala od mene. Pa putovali smo po nju 35 kilometara, od Slavonskog Kobaša do Šušnjevaca, po onoj najvećoj vrućini, morali smo se nekako rashladiti. Kauč smo stavili jer nema smisla da stojimo na kamionu cijelim putem. Ipak sam ja mladoženja, a ni kum nije dugme. Za nama je išla i kolona automobila, ali i pet drugih kamiona, posebno urešenih lampicama i sirenama, koje su vozili moji prijatelji. Probudili smo cijeli Slavonski Brod koliko smo trubili, blokirali i cestu čak. Svi su se smijali, snimali nas i slikali. Godinu dana kum i ja pripremali smo taj veseli spektakl jer volimo da sve bude otkačeno i zabavno. Samo su moji najbliži znali što se sprema, ali mlada nije - kaže nam mladoženja Marko Katanić (29) koji je protekle subote pred oltar odveo svoju izabranicu Sunčicu nakon sedam godina veze.

Upoznali su se preko poznanika, jer je Sunčica iz Vladislavaca nedaleko Osijeka, a Marko iz udaljenijeg Slavonskog Kobaša. Već prva zajednička kava bila je sudbonosna; kako za Marka, tako i za njegovog kuma.

- Krenuo sam po njega na aerodrom u Tuzlu, a završio na kavi sa Sunčicom. Po njega nisam ni otišao.. - smije se Marko. Kum se, očigledno, nije zbog toga naljutio na njega.

A ni Sunčica se nije ljutila na taj pomalo blesavi dolazak svog mladoženje; čak štoviše, spremno se priključila muškom ludiranju.

- I ona voli kamione. Zna da se udala za kamiondžiju. Tata i ja imamo prijevozničku firmu; u kamionima sam odrastao. To i radim i danas. I ona se često ide voziti sa mnom po terenima. Kada sam planirao svadbu moji prijatelji su predložili da skupimo više kamiona, onih najvećih i najljepših, da ih uresimo za svatove i krenemo u koloni s njima po mladu. A kako je to baš spaljena ekipa, to smo i napravili. Stavili mašnice, lampice, cvijeće. Baš je bilo fora - smijući se kazuje Marko koji je na svadbi ugostio preko 250 gostiju i skoro svi su se fotografirali kraj urešenih i osvijetljenih kamiona.

Poseban doživljaj bila je bakljada upriličena navečer ispred svih pet kamiona koji su svijetlili i trubili u čast novopečenih mladenaca. Tamo su nastale i njihove prve vjenčane slike jer je velika crvena Scania bila iznimno zanimljiva pozadina za prvi poljubac.