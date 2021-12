Francuski liječnik i astrolog Michela de Nostredamea, poznatiji kao Nostradamus, jedan je od ljudi za koje neki smatraju da je imao dar proricanja budućnosti. Umro je 1566. godine, ali je svijetu ostavio mnogo proročanstva i to ni više ni manje nego 942 proročanstva koja se nastavljaju sve do 3793. godine. Dakle, ni ove godine neće svijet 'završiti'.

Pobornici Nostradamusa tvrde da je on predvidio prvi svjetski rat, dolazak Adolfa Hitlera na vlast, podjelu svijeta na blokove, napad na 'blizance' u New Yorku... Dok skeptici govore kako je 'lako biti general poslije bitke', pa tek kad se nešto dogodi pronaći to u proricanjima ovog Francuza...

Bilo kako bilo, gospodin Nostradamus ostavio je i neka proricanja koja se navodno vežu i za iduću godinu. Pa pogledajmo što bi nas to moglo dočekati u 2022. godini

1. Meteori

Ako je vjerovati proročanstvima, onda bi iduću godinu trebala obilježiti kiša meteora. 'Vidim dugačke tragove na nebu koje prave kugle od vatre', zapisao je astrolog. Meteori bi po njegovim predviđanjima trebali padati jednako po kopnu, ali i po moru, što znači da nas očekuje i nekoliko tsunamija... Posebno bi pogođena mogla biti Rusija.

2. Inflacija

Oni koji tumače predviđanja ovog liječnika i astrologa govore nam kako nas u idućoj godini čeka ogromna inflacija, navodno i propast dolara, dok će zlato, srebro i nove kriptovalute postati novac sutrašnjice...

3. 'Pobuna' umjetne inteligencije

Osim meteora i inflacije iduće godine počet će i rat ljudi i tehnologije, tvrde tumači predviđanja. Umjetna inteligencija bi se tako tijekom 2022. godine trebala oteti kontroli ljudi koji su je stvorili. Ti roboti, uređaji ili što već, koji kreću u svoju revoluciju ove godine, bi trebali donijeti kraj svijeta, ali tek negdje za 1500 godina, pa nije da nas baš pretjerano briga.

4. Eksplozija u Sredozemnom moru

I dok će roboti lagano krenuti u osvajanje svijeta, ljudi će nastaviti griješiti. Gospodin Nostradamus tako vidi eksploziju blizu Baleara, koju su izazvali ljudi tijekom vojnih pokusa.

5. Jadna Francuska...

A osim Baleara, posebno će biti neugodno malo sjevernije u Francuskoj. Nju bi po njegovim prognozama nekad tijekom 2022. godine trebala pogoditi ogromna oluja, koja će prvo izazvati poplave, od kojih se dijelovi države nikad neće oporaviti. Nakon toga uslijedit će i dosta požara, a preko ljeta će državu pogoditi strašna suša koja će 'ubiti' sve plodove zemlje. Siroti Francuzi...

6. Porast gladi u svijetu

Ekstremnih klimatskih promjena bit će svugdje u svijetu, a posebno će utjecati na Afriku, zapisao je Nostradamus. On očekuje kako će u idućoj godini doći do velikog porasta gladnih u svijetu, na što društvo neće znati odgovoriti.

7. Tri dana tame

Sunce će nestati s neba, zapisao je Nostradamus koji tvrdi da nas čekaju 72 sata potpunog mraka u nadolazećoj godini. No to samo po sebi ne bi trebalo biti loše, jer on smatra kako će taj mrak natjerati ljude na solidarnost i prekinuti neke ratove.

8. Bum!

I ako smo te sreće da smo preživjeli meteore, zle robote, inflaciju, glad... Onda će nam trebati još sreće jer ovaj Francuz je očekivao kako će tijekom 2022. godine negdje u svijetu eksplodirati atomska bomba. Pa eto. Sretno nam svima.