Svingere napali zbog zavjeta koje su si rekli na svadbi: 'Užas, brak ste pretvorili u pravu šalu!'

Iako su vjenčani zavjeti osobni za svaku mladenku i mladoženju, jedan se britanski par našao na meti kritika zbog iskrenosti. Govore im da se trebaju sramiti, piše The Mirror.

Mladi bračni par Paul i Kaye Davis, koji su svingeri, odlučili su dodati malo humora u zavjete, ali shvatili su da nije prošlo kako su očekivali nakon što su ih podijelili na internetu. Inače, svadba je bila prije dvije godine.

Par iz Portsmoutha obećao je da će se voljeti bezuvjetno - ili barem dok jedno od njih 'stvarno ne odj*be' ono drugo'. No, iako je taj dio zabavio njihove svatove, nije prošao baš najbolje na internetu. Suočili su se s korisnicima na društvenim mrežama koji se nisu složili s njihovim riječima nazivajući ih 'neprikladnima', a mnogi su ih osudili zbog smjelosti da 'brak pretvore u šalu'.

Paul, po zanimanju maler, zakleo se svojoj supruzi: 'Obećavam da ću biti uz tebe bez obzira na to koliko dugo ti treba da izabereš jelo s jelovnika u restoranu. Obećavam da ću tolerirati tvoje loše raspoloženje kada prođe drugi tjedan tvog ciklusa i da ću te izvući iz tvoje smrdljive opreme za trčanje kad zapneš i da te volim bezuvjetno ili barem dok me stvarno ne odj*beš', piše Daily Star.

Medicinska sestra Kaye je tada izjavila: 'Obećavam da ću biti uz tebe unatoč tome što si nestrpljivi kur*c kad si gladan. Obećavam da ću slušati i pokazati zanimanje za tvoje teorije zavjere kad se tek probudim. I obećavam da ću te voljeti bezuvjetno ili barem dok me stvarno ne odj*beš.'

Vjenčanje je bilo prije dvije godine, no par je nedavno podijelio snimku na internetu, ali nisu očekivali negativne reakcije koju su dobili.

Inače, Kaye je rekla kako im je svinganje učvrstilo brak.

- Zvuči užasno, ali moj suprug i ja volimo gledati jedno drugo u odnosima s drugim partnerima. Fantastično je i mislim da nas ovo spaja. Na početku smo se oboje složili da će to biti samo razmjena para i da ćemo biti u istoj prostoriji da pratimo što se događa, ali kako je vrijeme prolazilo, naša se vizija promijenila. Stekli smo više povjerenja jedan u drugoga i nemamo ništa protiv čak i ako onaj drugi ostane sam s novim partnerom. Oboje nastavljamo s pojedinačnim susretima i kada dođemo kući, sve pričamo jedno drugome i dijelimo fotografije i videa. Sviđa nam se ovo iskustvo u paru jer se zabavljamo i ljepše nam je. Sve je to zabavno, naša veza je narasla i mislim da nas to jača kao par - izjavila je ranije za Daily Star.

