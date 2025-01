Tattoo majstor tetovirao curicu (9): Htjela je portret Trumpa na vratu! Stigla je cijela obitelj...

Tattoo majstor iz Arizone pod žestokim je kritikama javnosti nakon što je objavio kako je tetovirao 9-godišnju djevojčicu koja je s roditeljima stigla u njegov salon. U očima zakona nije napravio ništa krivo, ova savezna država dopušta i maloljetnicima tetoviranje ako su u pratnji roditelja...

Tattoo majstor koji se predstavlja kao Sosa ispričao je kako je prošlog svibnja u njegov salon ušla jedna obitelj. Devetogodišnja djevojčica potom je zatražila da joj on tetovira portret Donalda Trumpa na vrat, piše NY Post.

Foto: Black Onyx Empire Tattoo/Instagram

- Pokušao sam ih preplašiti. To je vječna odluka. Kazao sam im da je cijena 500 dolara, a inače tetovaža stoji 80 dolara - priča Sosa, koji dodaje kako je djevojčicu nagovorio da odustane od Trump tetovaže na vratu i odluči se za američku zastavu na ruci...

"Trebao si ih odbiti", "Suludo je da to radiš", "Ja sam pun tetovaža, ali zbog ovoga bi vas sve poslao u zatvor"... Krenule su se nizati negativne poruke na stranici salona ispod objave.

Sosa priznaje kako je primio velik broj prijetnji, ali tvrdi kako je zapravo pazio na dobrobit djevojčice...

Foto: Black Onyx Empire Tattoo/Instagram

- Ona bi svejedno negdje otišla na tu tetovažu. Kod mene su uvjeti sterilni, sve je čisto... A i drugi bi majstor možda pristao na ideju s tetovažom Trumpa - kaže Sosa.

Otkrio je kako je djevojčica u međuvremenu stigla i na 'osvježavanje' tetovaže...

- To je obitelj iz Turske, došli su tu kao izbjeglice. Htjela je tetovažu Trumpa kao znak zahvalnosti. S njom je bila i njezina starija sestra (18), koja je također tetovirana od devete godine. Bi li to opet napravio? Vjerojatno ne bi. Ali me dirnula njihova priča - kaže ovaj tattoo majstor...

Smatra kako Arizona ima loše zakone, kako nešto treba mijenjati...

- Gledajte, ja ne tetoviram djecu svakog dana. Ona je bila prva i zadnja. Imam troje djece, najstarije ima 12 godina, i nitko od njih nema tetovaže. Mislim da bi trebala postojati neka ograničenja - kaže Sosa.