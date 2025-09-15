Test: Ono što prvo vidite u optičkoj iluziji pokazuje koja je strana mozga 'dominantnija'!

Optičke iluzije danas su puno više od puke zabave koja izaziva glavobolju. Neke od njih mogu potaknuti vašu inteligenciju, dok druge, poput ove o kojoj pišemo, mogu otkriti jeste li po prirodi "snažni" ili "izrazito osjećajni". Upravo su takve varke odličan način da naučite nešto više o vlastitoj osobnosti.

Najnovija mozgalica koja je postala viralna čini upravo to – navodno može otkriti dominira li u vašem razmišljanju lijeva ili desna strana mozga. Kako prenosi britanski Mirror, ovisno o tome što prvo primijetite, ovaj test pokazuje kako svakodnevno koristite svoj um. Iluziju je nedavno objavio TikTok profil @pearl.dock, koji broji preko 1,5 milijuna pratitelja, uz opis: "Evo jednog zanimljivog psihološkog testa za vas."

Jeste li spremni za izazov? Pažljivo promotrite dva lica i odlučite što ste prvo uočili.

Foto: TikTok

Koji izraz lica vam se čini sretnijim?

Video postavlja jednostavno pitanje: "Pogledajte ova dva lica i odlučite koje od njih izgleda sretnije. Odgovor će otkriti nešto o načinu na koji vaš mozak funkcionira."

Autori videa savjetuju da zastanete na trenutak i dobro razmislite o svom odgovoru prije nego što nastavite. Objašnjavaju kako ljudski mozak ima dvije hemisfere, lijevu i desnu, a ovaj se test temelji na ideji da lice koje odaberete ukazuje na to koja je strana vašeg mozga "dominantnija" i kako to utječe na vašu osobnost.

Ako mislite da je lijevo lice sretnije...

U tom slučaju, vjerojatno ste osoba kod koje dominira lijeva strana mozga. Video objašnjava: "Osobe s dominantnom lijevom stranom mozga poznate su po svom analitičkom i logičkom načinu razmišljanja."

"Skloni su fokusiranju na detalje i često su vješti u zadacima koji uključuju kritičko razmišljanje, rješavanje problema i strukturirano zaključivanje. Izvrsni ste u predmetima poput matematike, znanosti i rješavanju problema temeljenih na logici."

Ako mislite da je desno lice sretnije...

Ako vam se desno lice činilo veselijim, to sugerira da kod vas prevladava desna strana mozga.

Ovakve osobe su tipično intuitivnije, kreativnije i emocionalno izražajnije. Video zaključuje: "Često se ističu u područjima koja zahtijevaju maštu, cjelovito (holističko) razmišljanje i umjetničko izražavanje."

Reakcije korisnika su podijeljene

Otkako je video objavljen, prikupio je preko 170.000 lajkova i više od 3.200 komentara, a mišljenja su, kao i obično, bila različita.

Jedan korisnik je kratko napisao: "Desno je sretnije", dok se drugi nadovezao: "Siguran sam 100% da su svi gledatelji pomislili da je desno lice sretnije."

Međutim, nisu se svi složili. Treći je komentirao: "Nijedno ne izgleda sretno, a kamoli sretnije." Zanimljivu opasku dao je četvrti korisnik: "Ispalo je da mi dominira desna strana mozga, što je pomalo smiješno jer radim posao koji bi većina ljudi smatrala tipičnim za lijevu stranu mozga."

Dakle, što vi vidite u ovom psihološkom testu koji je zaludio internet? Javite nam u komentarima ispod...