VIDEO Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je hit!

Jedan je video s ljetovanja u Splitu posljednjih dana postao pravi viralni hit. Objavljen je nedavno, a reakcija jednog turista iz Srbije potpuno je osvojila društvene mreže.

Autor snimke je gosn.barn na Instagramu, a video nosi naslov "Srbin u Splitu". Na početku objašnjava kako je prvi put stigao u grad i koliko ga je odmah očarao. Oduševili su ga arhitektura i bogata povijest Splita, a nekoliko je puta istaknuo koliko mu je grad predivan. Najbolje je, ipak, njegove dojmove poslušati izravno u videu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Drago mi je da uživaš kod nas brate - napisao mu je jedan komentator. 'Kako se ponašaš tako će te i dočekati, u tvom slučaju 99.9% nećeš imati problema - nadovezao se drugi.

- Kao rođeni Splićanin koji cijeli život živi u Splitu, jako mi je drago čuti ovako ugodne lijepe dojmove od naših susjeda - zaključio je još jedan komentator.