Obavijesti

Viral

Komentari 2
NANIZALO SE KOMENTARA

VIDEO Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je hit!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je hit!
Foto: Instagram

Na početku objašnjava kako je prvi put stigao u grad i koliko ga je odmah očarao...

Jedan je video s ljetovanja u Splitu posljednjih dana postao pravi viralni hit. Objavljen je nedavno, a reakcija jednog turista iz Srbije potpuno je osvojila društvene mreže.

KOMENTARI U KRIVOM SMJERU VIDEO Internet se preznojio: Biciklistica radi akrobacije, ali svi gledaju samo jedno... upsss!
VIDEO Internet se preznojio: Biciklistica radi akrobacije, ali svi gledaju samo jedno... upsss!

Autor snimke je gosn.barn na Instagramu, a video nosi naslov "Srbin u Splitu". Na početku objašnjava kako je prvi put stigao u grad i koliko ga je odmah očarao. Oduševili su ga arhitektura i bogata povijest Splita, a nekoliko je puta istaknuo koliko mu je grad predivan. Najbolje je, ipak, njegove dojmove poslušati izravno u videu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Drago mi je da uživaš kod nas brate - napisao mu je jedan komentator. 'Kako se ponašaš tako će te i dočekati, u tvom slučaju 99.9% nećeš imati problema - nadovezao se drugi. 

- Kao rođeni Splićanin koji cijeli život živi u Splitu, jako mi je drago čuti ovako ugodne lijepe dojmove od naših susjeda - zaključio je još jedan komentator. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Za njom uzdišu milijuni: 'Nemam ni gram silikona! Moje su grudi genetika'. Tko je Ana?
INFLUENCERICA ZAVODNICA

FOTO Za njom uzdišu milijuni: 'Nemam ni gram silikona! Moje su grudi genetika'. Tko je Ana?

Na prvi pogled, Anna Paul izgleda kao još jedna od tisuća savršeno dotjeranih influencerica koje svakodnevno iskaču iz feeda. Ali čim otvori usta, postaje jasno zašto ju milijuni obožavaju...
FOTO Bujne sestre influencerice: 'Operacije su nas uništile! Čak i guzu sam povećavala tri puta...'
NISU ZADOVOLJNE IZGLEDOM

FOTO Bujne sestre influencerice: 'Operacije su nas uništile! Čak i guzu sam povećavala tri puta...'

Anna i Mandi Vakili su sestre iz Londona iranskog podrijetla koje su stekle javnu prepoznatljivost kroz sudjelovanje u reality televiziji i aktivnosti na društvenim mrežama...
FOTO Barbie iz Berlina pobrala lovu bake pa ulupala 36.000 € u operacije: 'Ja sam umjetnost'
NE MISLI STATI...

FOTO Barbie iz Berlina pobrala lovu bake pa ulupala 36.000 € u operacije: 'Ja sam umjetnost'

Njemica Paris Herms, poznata kao 'Berlinska Barbie', njemačka je manekenka i influencerica koja je stekla slavu zahvaljujući svojoj transformaciji u živuću Barbie lutku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025