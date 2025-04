Thompsonovi hitovi koje nećete čuti na koncertu: 'Mala slomila nokat', 'Rokenrol', 'Pijem dušo'

Moj je ćaća želio da ima, zaželio i dobio sina. On je rast'o iz dana u dan i shvatio da rokenrol je zanj. Rokenrol, rokenrol je zanj. Rokenrol, rokenrol je zanj. Rokenrol, je, je zanj. Rokenrol je volio moj ćaća, rokenrol su slušala mi braća, rokenrol je najbolji za mene, rokenrol teče mi kroz vene.

Stihovi su to pjesme Marka Perkovića Thompsona, a koje uobičajeno, nećete čuti na njegovim koncertima, a vjerojatno (osim ako nas ne iznenadi) ni na ovom, nadolazećem, u Zagrebu na kojem se očekuje više od 400.000 ljudi. Iako bi to, treba istaknuti, možda voljeli čuti njegovi fanovi koji su vikende provodili uz pjesme poput "Tamburaške", "Crne noći, bijeli putevi", "Ovo mi diže tlak"...

I dok se oko njegovih pjesama vode čak i političke rasprave, izvukli smo neke njegove manje poznate pjesme - o vinu, ženama, rokenrolu, slomljenim srcima i zmijama koje za srce grizu.

Pa krenimo od početka.

MOLI MALA (1992)

Svoju glazbenu karijeru Thompson je počeo 1992. godine kada je objavio prvi album "Moli mala". Naravno, najpoznatija pjesma s tog albuma je "Bojna Čavoglave". No tom albumu su i pjesme poput "Zmija me za srce ugrizla".

"Zmija me za srce ugrizla. Mjesečina svu noć stražila. Od života sam se krio. Sa usana otrov pio. Crna moja, moja nevjero...", pjeva Thompson u toj pjesmi. Na albumu dalje pjeva i "Grkinjo, znaj, svemu je kraj" i naslovni hit: "Moli mala, moli dušo za me. Bog i majka vole nas Hrvate".

Na tom albumu se nalaze i dva dueta s Magazinom - "Potonut ću" i "Na ples". Posebno su zanimljivi stihovi potonje pjesme.

"Moja mala slomila nokat, mislila je da je znala kopat. Mislila je, mislila je. Mislila je da je znala kopat. Suze teku, niz njezin obraz. Ja je tješim i zaradim poraz. Ja je tješim, ja je tješim, ja je tješim i zaradim poraz. A ona kaže: Biži tamo, puka' mi je nokat. Ne znaš ništa nego samo kopat. Ne znaš ništa, ne znaš ništa. Ne znaš ništa nego samo kopat," samo su neki od stihova te pjesme. Najbolje da poslušate sami.

Na albumu "Moli mala" nalaze se još pjesme "Naša prva noć", "Anđelina", "Na ples", "Jer, Hrvati smo", "Varala se mala", "Ela, Smišnica", "Budi uz mene", "Ja ću poći ove noći".

VRIJEME ŠKORPIONA (1995)

"Dolazi i naše vrijeme, vrijeme škorpiona" početak je pjesme "Škorpioni" koji je u drugoj polovini 1990-ih odzvanjao iz zvučnika svakog tko je došao do istoimenog albuma.

"Osjećaš li, curo, moć, kad si pored mene. Želim te, imat ću te, noćas pored sebe", pjeva dalje Thompson u pravoj simfoniji rokenrola koja je zaista i bila njegov potpis na ovom albumu.

To potvrđuje i pjesma "Rock'n'roll" s početka ovog teksta, ali i pjesma "Moj grad". Pa, mislim da je možemo nazvati, Thompsonovom verzijom pjesme "Paradise City" Guns'n'Rosesa.

"Odvedi me u moj grad, gdje je trava zelena, gdje su djeca sretna. Odvedi me u moj grad, hoću kući," stihovi su Thompsonovog 'hita'. Axl Rose, s druge strane, pjeva: "Take me down to a paradise city, where the grass is green and the girls are pretty. I want you, please, take me home".

Među poznatijim pjesmama s tog albuma su "Ljutu travu na ljutu ranu" i "Rosa". No vjerojatno najpoznatija je "Anica, Kninska kraljica".

Pjeva Thompson na tom albumu i "Lažljivicu", "Bludnicu", "Poljubi me", "Volim te", "Ljubavnu", "Satniju", ali i "Povratak Bogu".

GENI KAMENI (1996)

A tko od nas nije čuo ovu pjesmu? Ako ne u svojim svatovima, barem na nekoj fešti tetke koju rijetko viđamo. Pjesmu "Geni kameni" Thompson na koncertima, naravno, redovito izvodi. No ovaj album krije i neke druge, manje poznate, hitove. Krenimo s "Tamburaškom".

"Noćas vino mene pije, žao mi je, žao mi je", refren je pjesme koju je Thompson otpjevao s Pajdašima. Na tom albumu su još dva dueta. Jedan s Marijanom Banom "Ovo mi diže tlak", a drugi je "Božićna", pjesma koju je Thompson otpjevao s Klincima s Ribnjaka.

"Šta je mala? Di si sad, kad ekipa luduje? Ovo je ples za urnebes. I za kratke haljine. Drhti zemlja, drhti zrak, ritam vozi kao vlak. Bubanj cipa, ajde lipa. Ovo mi diže tlak," stihovi su dueta s Banom.

Na albumu su i pjesme "Ka bez duše", "Bez ljubavi", "Zašto baš nju", "Draga", "Kako mi je teško noćas", te ljubavna pjesma "Ima nešto vrjednije od zlata".

"Ima nešto vrjednije od zlata. To su tvoje ruke oko moga vrata. Ima nešto što u tami blista. To je naša ljubav, iskrena i čista,"stihovi su te pjesme.

VJETAR S DINARE (1998)

Ok, ako ste nekako i propustili sve ranije navedene hitove i 'hitove', teško da možete reći da nikad niste vidjeli Thompsona kako na konju jaše kroz Zagoru, vukove koji s izvora piju vodu i slavuje koji pjevaju u zoru.

To su scene iz spota za pjesmu "Zaustavi se vjetre", koja je prva pjesma s albuma, a nju također izvodi na koncertima.

No je li to i najpoznatija pjesma s albuma? Konkurencija je žestoka. Prvo, tu su "Lijepa li si" i "Prijatelji" za površne poznavatelje, a onda za nešto veće fanove tu "Ej, haj, pjesme naše"

"Pjesma ljude pobjeđuje. Ako hoćeš, izluđuje. Sa smiješkom ti lomi kosti. Ko ne shvaća nek oprosti", pjeva Thompson u toj pjesmi. A onda pjeva "Dobro jutro"

"Dobro jutro zoro varljiva. Dobro jutro ženo lažljiva. Zbog tebe sam vino pio. Zbog tebe sam ostario. Nosi srce, al dušu ne diraj," stihovi su te pjesme.

Na tom albumu su i "Crne noći bijeli putevi", "Pijem dušo" i "Ostavio sam te draga".

"Ej, zašto si se okomila na me. Nađi drugo za plakanje rame. Znam da nisi med i mlijeko. Ti si ljuta zmija, seko", stihovi su pjesme "Zašto si se okomila na me" koja je također na albumu.

Posljednja pjesma s albuma je "Pukni puško", a koja je zapravo - ljubavna pjesma.

- Pukni, puško, poludiću. Nema drage, ostariću. Pukni, puško, nek me nema. Evo zore, ko zna šta se sprema - pjeva Thompson u refrenu.

E MOJ NARODE (2002)

U novo tisućljeće Thompson je ušao s album "E, moj narode". I u njemu, može se reći, njegovi tekstovi postaju prožeti vjerskom tematikom. Većinu pjesama s tog albuma, treba istaknuti, Thompson izvodi na svojim koncertima.

"Nemoj ići lijevo, na križanju staze. Tu ne ide nitko, svi se zvijeri paze", pjeva u pjesmi "Iza devet sela".

"Zastave slobode vijore. Čaure su dječje igračke. Iza rijeke pored granice. Ljubim sliku svete djevice", stihovi su iz pjesme "Ne varaj me".

"Tu slobodu Bog ti nudi. Ti odluči hrabar budi. Dal' ćeš stranom tamnom. Il' ćeš poći samnom", piše u tekstu pjesme "Radost sa visina".

Na tom albumu su još i pjesme "Ne varaj me", "Neću izdat ja", "Zeleno je bilo polje", "Ne pitaj mene" te opet "Lijepa li si" i "Geni kameni". Tu su i dva dueta - "Reci brate moj" sa Miroslavom Škorom i "Stari se" s Tihom Orlićem.

A naravno, na tom albumu je i hit "Moj Ivane" koju na koncertima redovito izvodi.

Nakon toga, Thompson je izdao još dva albuma - Bilo jednom u Hrvatskoj (2006) te Ora et labora (2013). Na njima se nalaze pjesme koje su redoviti repertoar Thompsonovih koncerata.