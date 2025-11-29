Curica (15) je puhalicom vrućeg zraka zapalila svoj auto??????

Petnaestogodišnja djevojčica zapalila je svoj automobil puhalicom vrućeg zraka u gradu Ehingenu u jugozapadnoj njemačkoj saveznoj državi Baden-Württemberg, izvijestila je policija u petak na temelju prvih nalaza. Policija je rekla da njezino vozilo vjerojatno zbog hladnoće nije htjelo upaliti, a djevojčica je pokušala problem riješiti puhalicom.

Požar u motornom prostoru proširio se na cijelo vozilo.

Vozilo je gotovo u potpunosti izgorjelo, a ostalo je samo nekoliko metalnih dijelova.

Radilo se o lakom motornom vozilu s maksimalnom brzinom do 50 kilometara na sat, a takva vozila omogućuju tinejdžerima od 15 godina da voze.