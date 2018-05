Tuljanici su uveli strogu dijetu: 'Ajde Jinx, moraš više plivati!'

Dvogodišnja tuljanica spašena je u travnju prošle godine za tuljane Gweek Seal Sanctuary u Velikoj Britaniji. Pronađena je na otoku Godrevyju, u jako lošem stanju. Bila je dehidrirana, pothranjena i pokazivala znakove anemije.

Veterinari su ustanovili da Jinx ima problema sa želucem i ne može probaviti hranu. Detaljni pregled je pokazao da Jinx ima poremećaj u probavi, nešto slično što se kod ljudi naziva Sindrom iritabilnih crijeva. Poremećaj je ublažen terapijom i lijekovima, ali od puštanja natrag u daljinu se odustalo jer bi se njezino stanje bez lijekova ubrzo pogoršalo, piše u priopćenju.

Ipak, očito da je trbuh više ne boli kada je hrana u pitanju - Jinx je natukla 82,5 kilograma, odnosno nekih 20 kilograma viška. S obzirom na to da je smještena u prostor s mladuncima manjim od sebe, uspijevala se izboriti za veće porcije hrane.

#Jinx the fat seal has to lose 20kg to get #beachbodyready so she’s been put on a strict diet & fitness regime @Seal_Sanctuary #blubber pic.twitter.com/bGTgUFcNNB