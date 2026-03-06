U Birminghamu počela najveća i najstarija izložba pasa. Tamo se natječe i 20 naših ljepotana!
Kraljevski kinološki klub (Royal Kennel Club) u Birminghamu i ove godine organizira najveću i najstariju izložbu pasa na svijetu, kultni Crufts. Tamo se svake godine, sada pod patronatom kralja Charlesa, 20.000 pasa natječe za titule najljepših, a i ove godine je na toj spektakularnoj izložbi 20-ak naših pasa i njihovih vlasnika koji su se uspjeli kvalificirati. Među rijetkim pobjednicima ove izložbe koji nisu bili iz Ujedinjenog Kraljevstva našla se 2023. i ženka pasmine lagotto romagnolo, hrvatske vlasnice i uzgajivačice Sabine, slavna Orca. (A. G.)