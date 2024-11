U državi New York preljubnici se više ne moraju bojati zatvora

Guvernerka Kathy Hochul potpisala je zakon kojim se ukida odredba iz 1907. koja se već dugo smatrala zastarjelom i teško provedivom.

- Iako sam imala sreću biti u bračnoj zajednici sa svojim suprugom već 40 godina, zbog čega je pomalo ironično da upravo ja potpisujem zakon kojim se dekriminalizira preljub, svjesna sam da ljudi često imaju složene odnose. Ova pitanja trebaju očito rješavati sami pojedinci, a ne naš kazneni sustav. Uklonimo ovaj smiješni, zastarjeli zakon jednom zauvijek - izjavila je Hochul, prenosi NBC.

Bračna prijevara kriminalizirana je u više američkih saveznih država kako bi se otežao razvod u vrijeme kada je dokazivanje bračne prijevare bio jedini način za razvod braka, tumači NBC.

Međutim, osude po tom zakonu bile su iznimno rijetke, a neke države su posljednjih godina ukinule slične zakone.

New York Post navodi da je samo pet ljudi u državi New York kažnjeno po spomenutom zakonu od 1970. Zatvor od 90 dana, piše New York Post, mogao se izbjeći plaćanjem kazne od 500 dolara.

Preljub je kažnjiv u 16 američkih saveznih država, uključujući Alabamu, Floridu i Sjevernu Karolinu.