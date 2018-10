U glavu si zario nož od 20 cm! 'Nisam više mogao disati, pa...'

Rus je samo pukim čudom ostao živ nakon što si je u glavu zabio kuhinjski nož dužine 20 centimetara. Učinio je to, kako kaže, jer je htio napraviti još jednu rupu s kojom bi lakše disao.

Prošloga tjedna, policija u gradu Donetsku u ruskoj regiji Rostov, pronašla je lokalnog mještanina koji je klečao na polju, a iz glavu mu je virio golemi nož. Gotovo svih 20 cm oštrice zarinuo je lubanju. Međutim, muškarac je bio pri svijesti i prema svemu sudeći, nož nije izazvao ozbiljnije oštećenje mozga.

Kad je šokirani policajac pitao zašto si je zarinuo nož u glavu, muškarac je mirno odgovorio: 'Teško sam disao kroz nos, pa sam nožem htio napraviti još jednu rupu da kroz nju može ulaziti zrak. No nož je zapeo i nisam ga mogao izvući...'

- Moj mozak ne diše, zato mi je nož zapeo u glavi - ustvrdio je.

- Nemojte dirati, ne dirajte - čuje se policajac na snimci događaja koja se već nekoliko dana vrti na društvenim mrežama.

- Sjedite kao i do sad, ne mičite se... ne naginjite glavu - naređivao je muškarcu kojemu je golemi nož virio iz glave.

Muškarac, 41-godišnji Yury Zhokhov, inače radnik u tvornici, pažljivo je prevezen u lokalnu bolnicu. Šokirani liječnici nisu se usudili dirati nož zbog straha da bi bilo kakvo pomicanje moglo izazvati nepopravljivo oštećenje mozga.

- Bilo je strašno. Čak i naše najiskusnije medicinske sestre koje su već svega nagledale, sigurno neće zaboraviti ovaj slučaj - izjavio je glasnogovornik Hitne pomoći novinarima.

- Napravili smo rentgen koji je pokazao da je nož zabijen točno u sredini između dvije polutke mozga. Lokalna bolnica nazvala je regionalnu bolnicu i zatražila da pošalju svoje specijaliste u pomoć - dodao je.

Man stabs himself with knife in head to treat nasal congestion to 'open' his breath https://t.co/x8VA4zHHzt pic.twitter.com/PyXawz3OkD