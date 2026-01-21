Kako su objavili, riječ je o tek četvrtom poznatom zapisu u SMŽ u posljednjih 50 godina, što ovom nalazu daje iznimnu ornitološku vrijednost.
U Lonjskom polju snimljen je rijetki kraljevski orao: 'Ovo je četvrto viđenje u 50 godina'
Tijekom zimskog monitoringa koji je provodila Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ, u Sisačko-moslavačkoj županiji snimili su orla krstaša (Aquila heliaca) ili drugim imenom kraljevskog orla, jedne od najrjeđih i najugroženijih ptica grabljivica u Hrvatskoj.
Kako su objavili, riječ je o tek četvrtom poznatom zapisu u SMŽ u posljednjih 50 godina, što ovom nalazu daje iznimnu ornitološku vrijednost. Prema prvim informacijama, snimili su ga u na području Parka prirode Lonjsko polje.
- Orlovi krstaši vezani su uz otvorena i poluotvorena staništa te se smatraju indikatorskom vrstom očuvane prirode. Njihova pojava potvrđuje važnost kontinuiranog monitoringa i zaštite staništa - pišu iz Javne ustanove.
Na potvrdi da se upravo radi o toj vrsti orla i pomoći oko monitoringa zahvalili su Željku Vasiliku, ornitologu i županijskom koordinatoru.
