'Udala sam se za duha i ubrzo razvela jer me varao. Ljudi ne mogu razumjeti taj svijet...'

Tamo 2021. godine u mojem se stanu pojavio Edwardo, duh vojnika iz viktorijanskog doba. Ušli smo u vezu i oženili smo se, ali brak nije potrajao. Rastavili smo se nakon godinu dana, kasnije sam u Parizu upoznala duha Fabiennea, koji me počeo pratiti. Ispalo je da je to bio prerušeni Edwardo, započinje svoju priču Britanka Brocarde, koja je postala poznata u Velikoj Britaniji zbog svojih navodnih ljubavnih afera s duhovima...

POGLEDAJTE VIDEO: Navodni neljudski ostaci u Meksiku

Pokretanje videa... 00:51 Prikazani navodni neljudski ostaci u Meksiku | Video: 24sata/REUTERS

Tvrdi kako joj se nakon epizode u bolnici, gdje je završila zbog koronavirusa, 'otvorio portal prema zagrobnom životu'.

- Bila sam u bolnici i imala sam više izvantjelesnih iskustava tijekom hospitalizacije. Kad ste blizu smrti, promjene vam se pogledi na život. Kad sam se vratila kući iz bolnice susrela sam se s tim silom za koju znam da nije ljudska - priča pjesnikinja i pjevačica Brocarde za Mirror i nastavlja:

EXCLUSIVE: ‘I divorced my GHOST hubby – now he’s stalking me with bizarre disguises’ | Foto: Profimedia

- Ništa nije nemoguće, ništa nije vječno, postoji cijeli svijet koji mi ne razumijemo - naglašava Brocarde, koju smeta kad se ljudi 'izruguju' s njezinim ljubavnim životom...

- Lako je sve to svesti na humor, ali postoji i ozbiljna strana duhovnog svijeta. Zbog toga što sam umalo umrla mogu komunicirati s duhovima, to mi je promijenilo život - priča pjesnikinja.

Od duha Edwarda se, kaže, razvela jer ju je varao i uhodio. Sumnja kako ju je varao s Marylin Monroe. Kaže da bi mirisao poput nje kad bi se vratio nakon dana izbivanja...

Duhovi je i dalje privlače...

- Nedavno sam posvojila ukletu lutku. Ima tako čudnu energiju - objavila je nedavno na Instagramu, gdje je prati gotovo 200.000 ljudi.

Najavila je i kako će provesti istragu da se utvrdi tko je 'zaposjeo' lutku...