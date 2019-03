Ulovio je samo njegovu glavu: Što je ubilo ovog morskog psa?

Jason se nadao kako će uhvatiti manjeg morskog psa no "uhvatio" je glavu morskog psa tešku 100 kilograma u moru ispred Sydneyja. Mladi ribar dodaje da je u glavi morskog psa našao zabijenu "sablju" igluna koja je tamo, kaže bila godina.

- To je još jedan dokaz nevjerojatne sposobnosti morskih pada da im zacijele rane - smatra Jason.

Foto: Facebook

- Jutro je bilo zaista posebno. Nadali smo se da ćemo uhvatiti manjeg morskog psa, a uhvatili smo glavu ogromnog morskog psa koju je očito odgrizla još veća neman - napisao je Jason na Facebooku. Naime, ona je uhvatio morskog psa vrste mako (Isurus oxyrinchus), kod nas poznatijeg pod nazivom “kučak”.

Prosječna dužina takvih morskih pasa je 3,2 metra i težina od 60 do 135 kilograma. No pronađeni su i primjerci duljine do 3,8 metara i težine 500 kilograma. Najteži dosad uhvaćeni je bio težak 600 kilograma, a uhvatili su ga ispred obale Kalifornije 2013. godine, a najdulji je bio 4,45 metara i uhvatili su ga u Mediteranu ispred obale Francuske 1973. godine.

Velike bijele psine mogu narasti do 6,4 metara i biti teške između 680 i 1800 kilograma, a bilo je čak primjeraka teških 2270 kilograma pa je lako moguće da ga je ovog morskog psa napala velika bijela psina. Neki su komentirali da je moguće da ga je ubila i orka, piše Metro.