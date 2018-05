Umirovljenik iz Zagreba osvojio 2,9 milijuna kn: 'Živjet ću isto'

Umirovljenik (68) iz Zagreba je 4. svibnja na Eurojackpotu osvojio 5+1 dobitak vrijedan 2,9 milijuna kuna.

- Otkako sam se u veljači registrirao, igram isključivo na internetu. Tko bi više izlazio iz kuće samo da odigra, ovako je puno jednostavnije - rekao je Hrvatskoj lutriji ovaj 68-godišnjak.

- Moram priznati da sam se uspio registrirati tek nakon nekoliko pokušaja. Svaki put kad sam pomislio da imam dobro korisničko ime, pokazalo se već zauzetim. U jednom sam trenutku odustao, ali na nagovor okoline ponovno pokušao i na kraju uspio - rekao je igrač kroz smijeh.

'Da se nisam nadao, ne bih ni igrao'

I on je, kao im mnogi drugi koji su osvojili milijunske dobitke, izrazio je želju da ostane anoniman.

- Da se nisam nadao, ne bih ni igrao, no nisam mislio da ću dobiti. Do sada sam osvajao niže dobitke na Eurojackpotu, jednom sam imao četiri pogođena broja, a nekoliko puta po tri. Kad je postojala Sportska prognoza, to sam volio odigrati. No, to je bilo jako, jako davno i samo vam pokazuje koliko dugo igram – smije se živahni igrač i dodaje: 'Uvijek igram dvije kombinacije quick pick za 30 kuna, a osim Eurojackpota igram i Loto 7/39. Za sedmicu imam brojeve, no nisu u pitanju neki važni datumi ili obljetnice. Odabrani su bez razloga i sad su već dugi niz godina moja kombinacija.'

'Nikome nisam rekao za dobitak, a mislim da ni neću...'

Na pitanje kako je saznao za dobitak rekao je: 'Nikad ne pratim izvlačenja, a rezultate provjerim na internetu'.

- Plan je da plana nema. Nastavljam živjeti istim stilom života i navike neću mijenjati. I dalje ću voziti stari auto, samo ću ga sada lakše popraviti. Igrat ću kao da nisam osvojio, a ovaj iznos bit će na sigurnom i koristit ću ga po potrebi. Ono što me najviše veseli je osjećaj sigurnosti za budućnost i to što više ne moram misliti o tome hoće li mi mirovina biti dostatna za taj mjesec ili ne. Za sada nikome nisam rekao za dobitak, a mislim da će tako ostati i dalje – kazao je dobitnik za Hrvatsku lutriju.

Ovog petka glavni dobitak Eurojackpota iznosi 576 milijuna kuna.