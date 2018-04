Osvojio 10 milijuna kn: Nije mi bilo lako. Danima nisam spavao

U trenutku spoznaje kako te sreća pogodila i kako si osvojio više od 10 milijuna kuna, osjećaš se zbunjeno. Nije mi bilo lako, danima nisam spavao, a osjećaj je čudan - velika sreća, no istovremeno i briga. Nemamo velikih životnih amplituda, nekih posebnih želja, no želimo nastaviti živjeti kao i do sada - u istom mjestu, s istim prijateljima dijeliti radosti i brige. I sada, nakon što je proteklo nekoliko dana, supruga i ja još nemamo nikakav plan što učiniti s dobitkom, rekao je vidno sretan i uzbuđen dobitnik iz ravne Slavonije koji je na Jackpotu Lota 6/45 osvojio 10.102.133,53 kuna.

Riječ je o vjernom igraču, kako sam navodi, gotovo svih igara Hrvatske Lutrije. Nema "svoje" prodajno mjesto, uplaćuje gdje i kada stigne, no kaže kako ima "svoje" brojeve iako povremeno odigra i Qick pick. Ovaj put sreća je čekala u Čepinu, na trenutno jednom od najsretnijih prodajnih mjesta, kod vesele i drage prodavačice Ljiljane.

- Trenutno za dobitak znaju samo supruga i uža obitelj. Nadam se da će tako i ostati iako nisam siguran kako se s vremenom neće otkriti da sam baš ja onaj veliki dobitnik na Lotu. Da bismo ih zaštitili, djeci nismo rekli. Nisam očekivao ovakav dobitak i uvjeren sam da će promjene, koje će sigurno nastupiti, biti nabolje. I dalje igram; igrao sam iz zabave, a iz istog razloga nastavit ću i dalje - kaže dobitnik.

U jubilarnoj godini, kada Hrvatska Lutrija slavi 45 godina postojanja, rođendan slavi i šestica koja u studenom navršava 30 godina. Od prošlog mjeseca odnosno 22. ožujka, šestica je doživjela promjene i izvlači se dva puta tjedno – četvrtkom i nedjeljom. Upravo je prvo izvlačenje četvrtkom donijelo sreću jednom Slavoncu i dobitak veći od 10 milijuna kuna.

Promjena je i povećanje fonda za dobitak 5+1 (5 + dopunski broj) koji sada iznosi najmanje 50.000 kuna; dovoljno razloga da se odigra barem jedna kombinacija.

Hrvatska lutrija još jednom čestita dobitniku i želi mu puno sreće, a njegova poruka igračima je da budu uporni i igraju jer kako kaže: „Ja sam dobio, dobit će i netko drugi.“