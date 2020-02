Unajmio pano od 3800 kn kako bi pronašao ljubav svog života

Da potraga za boljom polovicom i nije tako laka dokazao je Mark Rofe (30). Samac iz Velike Britanije u potrazi je za djevojkom, a kako bi 'proširio vidike' unajmio je cestovnu reklamu i postavio svoju sliku, prenosi BBC.

Reklamni pano osim Markove slike sadrži i tekst kojim mami djevojke, 'Hodajte s Markom. Ovo je možda znak koji ste čekali'.

I’m at the billboard.



Regret not getting my haircut first.



pic.twitter.com/kh35aL6m3x