UPS! Par ulovila u seksu na groblju. Prijeti im zatvor, a ovo su kazne za taj čin u Hrvatskoj

Muškarac (58) i žena (37) uhićeni su u Maleziji nakon što ih je ogorčena žena snimila tijekom spolnog odnosa na jednom groblju. Svjedokinja tvrdi kako ovo nije prvi put da ih je vidjela na istom mjestu. Šokantna snimka prikazuje nagog muškarca s leđima okrenutim kameri, dok žena, gola od struka naniže, sjedi na nadgrobnom spomeniku. Ubrzo se čuje glas žene koja ih je snimila dok se suočava s njima, prenosi DailyStar.

​- Ovakvim nepristojnim činom pokazujete nepoštovanje prema pokojnicima, zovem policiju.

Na snimci se vidi kako muškarac žurno navlači hlače i ispričava se, no žena koja ih je snimila inzistira na tome da isprika nije dovoljna.

Incident se dogodio na groblju United Hokkien u Penangu u Maleziji. Šef policije u Penangu, Datuk Azizee Ismail, potvrdio je da je par uhićen u George Townu sljedećeg dana.

- Početne provjere pokazale su da nisu u braku - izjavio je Ismail. Glasnogovornik groblja sugerirao je da ovo možda nije bio izoliran incident, navodeći tvrdnje da je par i ranije viđen u sličnim aktivnostima na istoj lokaciji.

Groblje se nalazi na zabačenom području na kraju doline, okruženo šumom i brdima, što otežava nadzor aktivnosti s ulaza. Par, za koji se vjeruje da su stranci, mogao bi se suočiti s kaznom od tri mjeseca do pet godina zatvora ako ih osude za javnu nepristojnost i ponašanje s namjerom vrijeđanja tuđeg morala.

Zakoni u Hrvatskoj i slični slučajevi u svijetu

Ovakvi incidenti, iako rijetki, događaju se diljem svijeta. Gotovo godinu dana ranije, u ožujku 2025., par je u Floridi uhićen zbog seksa na povijesnom grobu iz 1850. godine. Početkom 2026. godine, ruska blogerica i njezin partner privedeni su zbog "oskvrnuća grobnog mjesta" nakon što su objavili fotografije i audiozapise seksualnih aktivnosti na groblju u Sestroretsku.

U Hrvatskoj bi se takav čin tretirao kao kazneno djelo povrede mira pokojnika. Prema članku 332. Kaznenog zakona, tko neovlašteno iskopa, prekopa, razruši, ošteti ili na drugi način grubo oskvrne grob, mjesto ukopa ili spomen na umrle, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Tko neovlašteno iskopa, odnese, ošteti, uništi, sakrije ili premjesti tijelo, fetus, dio tijela ili pepeo umrle osobe, ili tko oskvrne tijelo, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. Osim kaznenih odredbi, u priču ulazi i Zakon o grobljima, koji regulira ponašanje i propisuje novčane kazne od 1.000 do 5.000 eura za građane koji vrijeđaju pijetet grobnog mjesta.