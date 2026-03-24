BOBI I NJEGOV ČOVJEK

Fotka rasplakala Hrvatsku: 'Susjed svog bolesnog i starog psa svaki dan vozi na livadu'

Piše Bogdan Blotnej,
Dok neki napuštaju svoje zdrave pse, postoje ljudi zbog kojih vjerujem da nije sve još otišlo k vragu. Ljudi koji vraćaju vjeru u ljude i čine svijet ljepšim mjestom svojim postupcima, napisala je u utorak članica Facebook grupe Zakaj volim pese i objavila fotografije Zagrepčanina kako svakodnevno vozi svog ljubimca na livadu.

Kako doznajemo, pas se zove Bobi i narušeno mu je zdravlje. Vlasnik je navodno odbio ga uspavati te se brine za njegovo zdravlje, ali i potrebe. Njegova susjeda kaže kako ga svaki dan dva puta dovodi tačkama na livadu. Svi ga u jednom zagrebačkom naselju znaju kao i koliko voli Bobija.

- Hvala ti dobri čovječe - napisala je žena.
 

FOTO 'Sydney Sweeney? Može se sakriti kada se ja pojavim...'
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO 'Sydney Sweeney? Može se sakriti kada se ja pojavim...'

Nju zovu jednom od 'najbujnijih dama Instagrama', a prije slave je radila kao prodajna predstavnica i konobarica. Antje Utgaard američka je TV voditeljica, glumica i influencerica, ali po imenu ste vjerojatno zaključili, korijene vuče iz Skandinavije...
FOTO Elena je hit Instagrama: S ovom Hrvaticom je uspoređuju
MODEL I INFLUENCERICA

FOTO Elena je hit Instagrama: S ovom Hrvaticom je uspoređuju

Elena Kamperi njemačka je influencerica i manekenka grčkog podrijetla. I pravi poliglota! Kako su pisali o njoj mediji, Elena govori grčki, ruski, njemački, engleski, čak i nešto francuskog...
FOTO Sjećate se plavookog seksi zatvorenika? Evo gdje je danas: Žene su mi slale po 300 pisama!
'NAJZGODNIJI KRIMINALAC'

FOTO Sjećate se plavookog seksi zatvorenika? Evo gdje je danas: Žene su mi slale po 300 pisama!

Jeremy Meeks, poznat kao "zgodni zatvorenik", čija je policijska fotografija 2014. godine postala viralni internetski fenomen, nedavno je progovorio o mračnoj strani slave koju je doživio dok je bio u zatvoru. Otkrio je kako su mu obožavatelji otežavali kontakt s obitelji te je optužio čuvare za zlostavljanje...

