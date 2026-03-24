Fotka rasplakala Hrvatsku: 'Susjed svog bolesnog i starog psa svaki dan vozi na livadu'

Dok neki napuštaju svoje zdrave pse, postoje ljudi zbog kojih vjerujem da nije sve još otišlo k vragu. Ljudi koji vraćaju vjeru u ljude i čine svijet ljepšim mjestom svojim postupcima, napisala je u utorak članica Facebook grupe Zakaj volim pese i objavila fotografije Zagrepčanina kako svakodnevno vozi svog ljubimca na livadu.

Kako doznajemo, pas se zove Bobi i narušeno mu je zdravlje. Vlasnik je navodno odbio ga uspavati te se brine za njegovo zdravlje, ali i potrebe. Njegova susjeda kaže kako ga svaki dan dva puta dovodi tačkama na livadu. Svi ga u jednom zagrebačkom naselju znaju kao i koliko voli Bobija.

- Hvala ti dobri čovječe - napisala je žena.

