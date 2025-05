'Uvjeren sam kako su me oteli vanzemaljci prije 32 godine. Ta četiri sata ne mogu objasniti...'

Dogodilo se to 1993. godine. Upravo sam bio završio smjenu u restoranu u kojem sam radio i krenuo sam kući. Povezao sam kolegu s posla da ne mora čekati autobus. Ostavio sam kolegu kod njegove kuće i nastavio dalje. Nakon toga imam rupu u sjećanju, ne pamtim što se dogodilo samo trenutak kad sam ušetao u svoju kuću, ispričao je svojevremeno za Unilad Škot David Paton, koji je uvjeren kako su ga prije 32 godine oteli vanzemaljci.

Što mu se točno dogodilo te večeri David ne zna. Ali govorio je kako je uvjeren da su ga oteli vanzemaljci...

- Završio sam s poslom u 22:30, kolegu sam ostavio oko 23 sata. Kad sam se vratio kući čekala me zabrinuta majka. Pitala me gdje sam bio, a ja sam joj odgovorio kako sam došao direktno s posla. Bila su tad tri sata ujutro, što se događalo u ta četiri sata kojih se ne sjećam, zaista ne znam... - ispričao je prije nekoliko godina David.

Posljednja tri desetljeća David pokušavao je otkriti što mu se dogodilo te večeri. Sudjelovao je u grupama koje istražuju navodne posjete vanzemaljaca, ponekad su pregledavali noćno nebo u potrazi za 'malim zelenima'.

- Prije ovog incidenta uopće nisam bio zainteresiran za NLO-e i vanzemaljca. Kad sam rekao prijateljima što mislim da mi se dogodilo, ismijali su me. Ali za mene je to najvjerojatniji scenarij, da su me oteli vanzemaljci - ispričao je svojevremeno Škot..

Odlazio je i na posebnu vrstu terapije kojom se nadao povratiti sjećanja na ta četiri izgubljena sata...

- Samo želim znati je li to bila otmica ili nešto drugo. Čak ako je nešto potpuno benigno poput toga da sam zaspao uz cestu. Želim doznati detalje te večeri - kazao je prije nekoliko godina Škot.