Uzeo gitaru u ruke i na otišao na krov: Za moj prekrasni Rim

Kako bi razveselio svoje sugrađane i uz to pokazao svoj talent, Jacopo Mastrangelo (18) održao je koncert svirajući električnu gitaru na krovu pred praznim glavnim trgom u Rimu.

Ovaj talentirani mladić odlučio se odsvirati melodiju pjesme 'Deborah Theme' Enrica Morriconea iz filma 'Once Upon a Time in America' koji je režirao talijanski redatelj Sergio Leone. Upravo ovaj antologijski film iz 1984. godine predstavlja jedan od prvih motiva koji je proslavio Italiju u svijetu filma.

Njegov otac Fabio podijelio je snimku na svom Facebook profilu, a izvedba je odmah postala hit i pokupila brojne pozitivne komentare i dijeljenja.

- Osjećao sam se fantastično, ne mogu to opisati riječima. Emocije su me obuzele i trema je bila sveprisutna. Moram priznati da je svirati pred praznim trgom teže nego pred prepunim, kao što je to inače slučaj – rekao je Jacopo.

Čineći ono što mu najbolje polazi za rukom ovaj je mladić pokušao unijeti malo radosti i nade u ove dane prepune tuge i straha.

- Nalazimo se u situaciji u kojoj je najispravnija stvar ostati kod kuće. Kada već ne možemo izaći i družiti se, osjećao sam da bih ovom gestom mogao razveseliti nekoga. Nadam se da sam uspio u svom naumu - dodao je.

Sugrađani su prepoznali njegov talent i predivnu gestu. Svakodnevno mu pristižu poruke zahvale i pozitivni komentari na društvenim mrežama.

- Hvala vam svima. Sve vi koji mi svakodnevno šaljete poruke zahvale i koji ste oduševljeni mojim nastupom, od srca vam hvala. Sretan sam što ste shvatili moju poruku i što sam vam uspio unijeti bar tračak nade u ova teška vremena. Nalazimo se u teškoj situaciji, no siguran sam da ćemo sve ovo prebroditi zajedno, uz zajedničku pomoć i podršku - komentirao je Jacopo.

Ovim je riječima Jacopo zahvalio svojim sugrađanima i pokušao ih ohrabriti da je ovo što se dešava samo privremena situacija koja će proći.

Ovaj je mladić još jednom dokazao da glazba liječi sve i najavio svoj sljedeći nastup koji će se ponovno odviti na nekom od krovova zgrada prekrasnog Rima.