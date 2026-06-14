Obavijesti

Viral

Komentari 2
POSTANI ČITATELJ-REPORTER

VI SNIMATE, MI NAGRAĐUJEMO Osvoji do 130€ i Oranž pretplatu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VI SNIMATE, MI NAGRAĐUJEMO Osvoji do 130€ i Oranž pretplatu
Foto: 24sata

Najbolje priče, fotografije ili videa koje odlučimo nagraditi dobivaju do 130 € te godišnju pretplatu na Oranž sa svim benefitima. Na Vama je da pošaljete vijest - ostalo je naša briga

Admiral

Imaš priču, fotografiju ili snimku? Pošalji je u dva klika na 24sata te možeš osvojiti do 130 eura te PLUS preplatu na Oranž! Za svaku objavljenu priču, fotografiju ili video dobivaš mjesečnu pretplatu na Oranž sa svim benefitima. Najbolje priče, fotografije ili videa koje odlučimo nagraditi dobivaju do 130 € te godišnju pretplatu na Oranž sa svim benefitima.

Foto: 24sata

Na Vama je da pošaljete vijest - ostalo je naša briga. 

Evo kako poslati vijest na 24sata:

- na broj 099 224 24 24 - Viber i Whatsapp poruke.
- materijale možete poslati i na mail reporter@24sata.hr
- ili preko aplikacije na stranici www.24sata.hr
- putem www.facebook.com/24sata
- ili putem Twittera na @24sata_HR 

ako imate pitanja, možete nam se javiti na broj 01/ 24 24 242 ili nas kontaktirati MMS-om na broj 099/224-2424.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Soraja, Mandarina i Milica sad su da ti padne vilica! A evo kako su izgledale prije uspona
OPERACIJE I FILTERI

FOTO Soraja, Mandarina i Milica sad su da ti padne vilica! A evo kako su izgledale prije uspona

Starlete iz Hrvatske i Srbije mijenjale su se kroz godine. Malo operacije, malo pomoć raznih filtera - i eto ga! Danas su neprepoznatljive... Maca Diskrecija, Kristina Mandarina, Iva Grgurić, Soraja, Milica Todorović, Tijana Ajfon... samo su neke od mnogih.
Horoskop: Lista od najzlobnijeg znaka do ultimativne dobrice
GDJE STE NA LJESTVICI?

Horoskop: Lista od najzlobnijeg znaka do ultimativne dobrice

Svatko ima neku zločestu crtu u sebi, no kod nekih je ona ipak izraženija i naglašenija. Evo kako izgleda redoslijed horoskopskih 'zlikovaca' i njihovih osobina - od onog najzlobnijeg do najveće dobrice
Anina ispovijest: 'Zbog krpelja sam skoro ostala nepokretna, ove simptome ne ignorirajte'
BORBA S BOLEŠĆU

Anina ispovijest: 'Zbog krpelja sam skoro ostala nepokretna, ove simptome ne ignorirajte'

Ana Kolarević i Ana Dragić upozoravaju na probleme u dijagnostici i liječenju lajmske bolesti zbog kojih se pacijenti često liječe o svom trošku i bore s nizom komplikacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026