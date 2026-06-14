VI SNIMATE, MI NAGRAĐUJEMO Osvoji do 130€ i Oranž pretplatu

Imaš priču, fotografiju ili snimku? Pošalji je u dva klika na 24sata te možeš osvojiti do 130 eura te PLUS preplatu na Oranž! Za svaku objavljenu priču, fotografiju ili video dobivaš mjesečnu pretplatu na Oranž sa svim benefitima. Najbolje priče, fotografije ili videa koje odlučimo nagraditi dobivaju do 130 € te godišnju pretplatu na Oranž sa svim benefitima.

Foto: 24sata

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