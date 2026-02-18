Obavijesti

HEROJI NA LEDU

VIDEO Borba za život na minusima: Spasili ozlijeđenog orla iz zaleđene rijeke Hudson

SAD - Ozlijeđenog bjeloglavog orla nasukanog na ledenoj ploči rijeke Hudson spasili su u utorak ujutro policajci lučke jedinice NYPD-a, a 'operaciju' su zabilježile kamere. Na snimci se vidi kako je orao primijećen dok je ispuštao krikove u nevolji, nakon čega su policajci upotrijebili hvataljku i ceradu kako bi osigurali pticu i doveli je na sigurno. Tijekom spašavanja orao nije pokušavao pobjeći i krvario je iz krila, prenosi Reuters. 'Pripadnici lučke jedinice brzo su reagirali, sigurno uklonili pticu i prevezli je u utočište za životinje u saveznoj državi New Jersey', rekli su dužnosnici.

NYPD spasio ozlijeđenog ćelavog orla nasukanog na rijeci Hudson 01:16
NYPD spasio ozlijeđenog ćelavog orla nasukanog na rijeci Hudson | Video: 24sata/reuters

NASTALA KOLONA

VIDEO Drama na A1: Zapalio se kamion u tunelu Bristovac, promet u prekidu

TUNEL BRISTOVAC Zapalio se kamion na A1 u tunelu Bristovac, nastala je ogromna kolona prema Zagrebu, govori nam čitatelj. HAK je izvijestio kako je zbog sanacije teretnog vozila u požaru, promet prekinut između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba.

Kamion u kvaru u tunelu 00:37
Kamion u kvaru u tunelu | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240' sekundi 24sata: Dabrina snimka bila je tema vladajućih. Ali bez HSLS-a

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Snimka Josipa Dabre na kojoj  pjeva o vođi zločinačke NDH bila je glavna tema sastanka vladajuće većine, ali bez HSLS-a. Sestrične nastradale u požaru u Africi čekaju da dođu na operaciju u KBC Zagreb. Dok čekaju pomažu im naše humanitarke i savjeti hrvatskih liječnika. Samo 850 vlasnika želi državi dati stanove u najam za pruštivo stanovanje...

Gledajte '240' sekundi 24sata: Dabrina snimka bila je tema vladajućih. Ali bez HSLS-a 04:00
Gledajte '240' sekundi 24sata: Dabrina snimka bila je tema vladajućih. Ali bez HSLS-a | Video: 24sata/Video
PITANJE O DABRI, A ON O ČETNICIMA

VIDEO Evo što je Penava rekao o sramotnom pjevanju Dabre: Izjavu je teško i prepričati...

Vrh Domovinski pokret sastao se nakon pjevanja saborskog zastupnika Josipa Dabre i odlučio je da Dabro neće biti kažnjen, a ni on ni stranka se neće ispričavati za spornu pjesmu. Umjesto da osudi sramotu, Penava priča o četnicima

Penava o Dabri: Ponekad nam se takve stvari dogode 16:32
Penava o Dabri: Ponekad nam se takve stvari dogode | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Trese se većina oko Dabre i kreću izvidi. Zašto su Bibinjci protiv generala

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Izvidi DORH-a oko Dabre, nižu se osude. Visi većina? Tisuće na ulicama u Sarajevu. 800 prigovora na studiju utjecaja na okoliš za farmu u Sisku. Bibinje protiv Čermaka. Gdje je problem s tabletima u školama?

'240 sekundi' 24sata: Trese se većina oko Dabre i kreću izvidi. Zašto su Bibinjci protiv generala 04:00
'240 sekundi' 24sata: Trese se većina oko Dabre i kreću izvidi. Zašto su Bibinjci protiv generala | Video: 24sata/Video
SAŽETAK OSIJEK - HAJDUK

VIDEO Livaja zabio gol pa promašio zicer, a gol Pukštasa je sjajan. Evo sažetka iz Osijeka

OSIJEK - HAJDUK 0-2 Traže Osječani bijeg iz krize, ali morat će ga naći na drugim utakmicama. Hajduk je poveo u 15. golom Livaje iz penala, a dvije minute kasnije domaćin je tražio najstrožu kaznu nakon igranja rukom Sigura. Za rješenje utakmice pogodio je Pukštas u 77. nakon lijepe akcije

Sažetak Osijek - Hajduk 02:09
Sažetak Osijek - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

OSTALO

