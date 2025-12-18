Obavijesti

Viral

Komentari 1
ATRAKCIJA U GRADU

VIDEO Dom na Filipinima postao je zimska bajka: Tisuće lampice, figura i brdo umjetnog snijega

FILIPINI - Obitelj u glavnom gradu Manili pretvorila je dom u blagdanski spektakl, s blještavim božićnim svjetlima i umjetnim snijegom. Vizualna umjetnica i vlasnica kuće Margie Organo Tajon (66) ukrasila je dom tisućama pažljivo raspoređenih božićnih lampica i stotinama blagdanskih figurica, pretvorivši imanje u blagdansku atrakciju. Otkako je postav započeo 2020. godine, privlači velike gužve vikendom, a roditelji dovode djecu kako bi se divila svjetlima i igrala ispod "snježnih" pahulja od sapunice. "Naše unuče nije posjetilo mjesta izvan zemlje pa su djeca jako uzbuđena. Kad vidim da mi je unuče sretno, i mene to silno veseli", rekla je Tajon za Reuters.

Pokretanje videa...

Filipinska obitelj pretvara dom u zimsku čaroliju 03:49
Filipinska obitelj pretvara dom u zimsku čaroliju | Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhićenom psihijatru iz Osijeka nisu dali otkaz. Suspendiran je

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dječji psihijatar iz Osijeka osumnjičen za zlostavljanje i drogiranje maloljetnica suspendiran je s posla tek nakon pokretanja kaznenog postupka. USKOK je razbio skupinu koja je krala luksuzne automobile, među osumnjičenima je i bivši nogometaš te član Pink Panthera. Kerum ostaje u zatvoru, a policija je prijavila njegova stranačkog kolegu zbog lažnog iskaza o prometnoj nesreći. U petak počinje isplata godišnjeg dodatka za 1,2 milijuna umirovljenika u iznosu od šest eura po godini staža.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhićenom psihijatru iz Osijeka nisu dali otkaz. Suspendiran je 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhićenom psihijatru iz Osijeka nisu dali otkaz. Suspendiran je | Video: 24sata/Video
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača, 17. dan: Marcipan kolač bake Ane

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Danas pogledajte video u kojem baka Ana priprema marcipan kolač - mekan i sočan biskvit od oraha preliven čokoladnom glazurom

Pokretanje videa...

Adventski kalendar božićnih kolača: Marcipan kolač 02:16
Adventski kalendar božićnih kolača: Marcipan kolač | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
BOŽIČ IM STIGAO RANIJE

VIDEO Pogledajte kako životinje u ZOO-u uživaju u božićnim poklonima: Lavovi su pravi hit

Lavovi, slonovi, pingvini, majmuni... Svi životinjski stanovnici britanskog ZOO-a Whipsnade ove godine uživali su u božićnim poklonima. Pingvini su dobili drvce od leda ispunjeno ribom, slonovima su se svidjela viseća drvca, lavovi, poput običnih mačaka, posebno su uživali u svojim kutijama...

Pokretanje videa...

Božićni pokloni za stanovnike ZOO-a 01:45
Božićni pokloni za stanovnike ZOO-a | Video: 24sata/Reuters
SMIJEH, HLADNOĆA I PADOVI

VIDEO Što to radi ekipa na Antarktici? Pa sudjeluje u utrci. U kojoj moraju trčati unatraške!

"Dosta je toplo danas, oko minus pet stupnjeva Celzijevih. Vjetra gotovo pa i nema. Podloga je tvrda, solidna za trčanje. Iskreno, bilo je savršeno", kaže jedan od trkača koji je sudjelovao u utrci, u kojoj se trči unatraške, na Antarktici. Neki su se odlučili odjenuti u zabavne kostime, bilo je nešto padova, smijeh je odzvanjao najjužnijim kontinentom. Zlatne medalje osvojili su Kanađani Frederic Aubry i Amy Ellet.

Pokretanje videa...

Utrka unatraške na Antartici 02:43
Utrka unatraške na Antartici | Video: 24sata/Reuters
U TAJNOSTI KUPILI AUTO

VIDEO Trenutak sreće: Ovako je Simona reagirala kad ju je 70 prijatelja iznenadilo autom!

Rekla sam sebi da ću kupiti auto nakon Nove godine i da moram puno raditi kako bih opet zaradila za njega. Na kraju su mi oni kupili auto, stvarno su me duboko dirnuli, plakala sam cijelo vrijeme, ispričala nam je Simona Brlić-Kukoleča iz Zagreba koju je 70-ak prijatelja iznenadilo automobilom nakon što je nedavno diplomirala, ali i položila vozački. Cijelu akciju organizirali su u tajnosti, a kako je sve izgledalo pogledajte u videu.

Pokretanje videa...

Simoni su u tajnosti kupili prvi automobil: 'Prava sam sretnica. Imam zlatnih čak 70 prijatelja' 01:07
Simoni su u tajnosti kupili prvi automobil: 'Prava sam sretnica. Imam zlatnih čak 70 prijatelja' | Video: 24sata/Pixsell/privatna arhiva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025