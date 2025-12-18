VIDEO Dom na Filipinima postao je zimska bajka: Tisuće lampice, figura i brdo umjetnog snijega
FILIPINI - Obitelj u glavnom gradu Manili pretvorila je dom u blagdanski spektakl, s blještavim božićnim svjetlima i umjetnim snijegom. Vizualna umjetnica i vlasnica kuće Margie Organo Tajon (66) ukrasila je dom tisućama pažljivo raspoređenih božićnih lampica i stotinama blagdanskih figurica, pretvorivši imanje u blagdansku atrakciju. Otkako je postav započeo 2020. godine, privlači velike gužve vikendom, a roditelji dovode djecu kako bi se divila svjetlima i igrala ispod "snježnih" pahulja od sapunice. "Naše unuče nije posjetilo mjesta izvan zemlje pa su djeca jako uzbuđena. Kad vidim da mi je unuče sretno, i mene to silno veseli", rekla je Tajon za Reuters.